Nhóm Âu Lạc tăng sở hữu tại ACB lên trên 8%

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận biến động sở hữu đáng chú ý từ nhóm cổ đông liên quan đến ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny và bà Ngô Thu Thúy.

Căn cứ vào báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn được công bố ngày 08/06/2026, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny đã thực hiện mua thêm hơn 1,95 triệu cổ phiếu ACB . Giao dịch này được thực hiện vào ngày 05/06/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny nắm giữ hơn 95,6 triệu cổ phiếu ACB, tương đương tỷ lệ 1,86% . Sau khi hoàn tất việc mua thêm, số lượng cổ phiếu mà cá nhân này nắm giữ tăng lên 97,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,90% .

Những người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny hiện đang sở hữu cổ phiếu ACB, bao gồm: bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, bà Ngô Thu Thúy, ông Nguyễn Đức Hinh và bà Mai Phi Lan . Trước thời điểm giao dịch, nhóm người có liên quan này đang nắm giữ hơn 317,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 6,19% .

Sau khi ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny thực hiện giao dịch mua thêm cổ phiếu, tổng số lượng nắm giữ của cá nhân này và các người có liên quan đã tăng lên 415,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,09% tại ACB .

Dữ liệu cho thấy nhóm cổ đông này đã mua ròng khoảng 102 triệu cổ phiếu ACB chỉ trong hai tháng gần đây.

Trong diễn biến khác, ngày 16/06/2026 tới đây, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu. Tổng giá trị chi trả đạt 10.273 tỷ đồng, trong đó ACB dự kiến chi khoảng 3.595 tỷ đồng tiền mặt để thanh toán cho cổ đông vào ngày 23/06/2026. Sau khi phát hành hơn 667,76 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 51.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng.