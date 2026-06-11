Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm Âu Lạc tăng sở hữu tại ACB lên trên 8%

| | Tài chính - ngân hàng

Nhóm Âu Lạc tăng sở hữu tại ACB lên trên 8%

Nhóm cổ đông này hiện sở hữu 415,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương tỷ lệ 8,09%.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận biến động sở hữu đáng chú ý từ nhóm cổ đông liên quan đến ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny và bà Ngô Thu Thúy.

Căn cứ vào báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn được công bố ngày 08/06/2026, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny đã thực hiện mua thêm hơn 1,95 triệu cổ phiếu ACB . Giao dịch này được thực hiện vào ngày 05/06/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny nắm giữ hơn 95,6 triệu cổ phiếu ACB, tương đương tỷ lệ 1,86% . Sau khi hoàn tất việc mua thêm, số lượng cổ phiếu mà cá nhân này nắm giữ tăng lên 97,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,90% .

Những người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny hiện đang sở hữu cổ phiếu ACB, bao gồm: bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, bà Ngô Thu Thúy, ông Nguyễn Đức Hinh và bà Mai Phi Lan . Trước thời điểm giao dịch, nhóm người có liên quan này đang nắm giữ hơn 317,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 6,19% .

Sau khi ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny thực hiện giao dịch mua thêm cổ phiếu, tổng số lượng nắm giữ của cá nhân này và các người có liên quan đã tăng lên 415,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,09% tại ACB .

Dữ liệu cho thấy nhóm cổ đông này đã mua ròng khoảng 102 triệu cổ phiếu ACB chỉ trong hai tháng gần đây.

Trong diễn biến khác, ngày 16/06/2026 tới đây, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu. Tổng giá trị chi trả đạt 10.273 tỷ đồng, trong đó ACB dự kiến chi khoảng 3.595 tỷ đồng tiền mặt để thanh toán cho cổ đông vào ngày 23/06/2026. Sau khi phát hành hơn 667,76 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 51.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 11/6

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 11/6 Nổi bật

Những người thừa kế ở ACB, SHB, Sacombank, ABBank,...

Những người thừa kế ở ACB, SHB, Sacombank, ABBank,... Nổi bật

Quầy giao dịch thời 4.0: Trải nghiệm nhanh – gọn – hiện đại tại VPBank

Quầy giao dịch thời 4.0: Trải nghiệm nhanh – gọn – hiện đại tại VPBank

13:30 , 11/06/2026
Dễ dàng tiếp cận cơ hội đầu tư hấp dẫn với Ngân Bảo DOJI

Dễ dàng tiếp cận cơ hội đầu tư hấp dẫn với Ngân Bảo DOJI

10:00 , 11/06/2026
OCB kết nối cảm xúc với 25.000 khán giả tại OSUNFEST

OCB kết nối cảm xúc với 25.000 khán giả tại OSUNFEST

10:00 , 11/06/2026
Ông chủ Công ty Triệu nụ cười Hồ Quốc Thân lừa đảo: Khởi tố thêm 3 bị can

Ông chủ Công ty Triệu nụ cười Hồ Quốc Thân lừa đảo: Khởi tố thêm 3 bị can

09:39 , 11/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên