Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 11/6

Giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp trong chiều 11/6 khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá so với buổi sáng. Giá vàng miếng phổ biến ở mức 136 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động từ 135,9 - 137 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 55 triệu đồng/lượng so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi cuối tháng 1 năm nay.

Cụ thể, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. PNJ niêm yết vàng miếng ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng cũng được giao dịch ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,8 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 130,9 - 135,9 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết 131 - 136 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 132 - 136,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu hiện có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường với mức 132 - 137 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 130,5 - 136 triệu đồng/lượng.

14h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 130,9 135,9 131 136 PNJ 131 136 131 136 DoJi 132 136,5 131 136 Bảo Tín Minh Châu 132 137 131 136 Bảo Tín Mạnh Hải 130,5 136 131 136

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận giữa phiên sáng giao dịch quanh 4.094 USD/ounce, tăng 0,6% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 4,4% trong phiên giao dịch gần nhất.