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Lãi suất tiết kiệm ngày 17/6 tại MB, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến ngày 17/6 cho thấy mức lãi suất cao nhất trên thị trường vẫn duy trì quanh 7%/năm. Tuy nhiên, chỉ còn một số ít ngân hàng áp dụng mức này, trong khi phần lớn nhà băng niêm yết lãi suất từ 6,5-6,9%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn dài.

Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong nửa đầu tháng 6. Khảo sát biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến ngày 17/6 cho thấy mức lãi suất cao nhất trên thị trường cho kỳ hạn 12 tháng vẫn là 7%/năm, song số lượng ngân hàng duy trì ngưỡng này không nhiều.

Theo biểu lãi suất niêm yết, hiện chỉ có MBV và VCBNeo áp dụng mức 7%/năm đồng loạt cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng. Trong khi đó, PGBank và VIB niêm yết mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng bám sát phía sau gồm LPBank, Bac A Bank, BVBank và OCB với lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. LPBank thậm chí áp dụng mức 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, chỉ thấp hơn 0,05 điểm phần trăm so với nhóm dẫn đầu.

Big4 tiếp tục duy trì mức 6,8%/năm

Trong khi nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cạnh tranh bằng lãi suất cao, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn giữ nguyên biểu lãi suất trong thời gian dài.

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; 6,8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Khoảng cách giữa Big4 và nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất hiện chỉ còn 0,2 điểm phần trăm ở kỳ hạn 12 tháng.

Techcombank dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân lớn

Trong nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn, Techcombank đang là nhà băng có mức lãi suất cao nhất với 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Theo sau là BaoViet Bank và Saigonbank với mức 6,7%/năm. Sacombank và Nam A Bank cùng niêm yết 6,6%/năm, trong khi SHB và NCB áp dụng mức 6,5%/năm.

MB hiện trả lãi 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, VPBank là 6,3%/năm và TPBank ở mức 6,25%/năm.

Nhiều ngân hàng duy trì lãi suất dưới 6%/năm

Bên cạnh nhóm lãi suất cao, thị trường vẫn ghi nhận nhiều ngân hàng áp dụng mức lãi suất khá thấp ở kỳ hạn 12 tháng.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm. GPBank áp dụng mức 5,55%/năm, KienlongBank là 5,5%/năm và PVcomBank là 5,6%/năm.

ACB hiện niêm yết 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, thấp hơn khoảng 1,3 điểm phần trăm so với nhóm dẫn đầu thị trường.

Chênh lệch lãi suất vẫn đáng kể

Khảo sát cho thấy mức lãi suất cao nhất và thấp nhất trên thị trường hiện chênh nhau tới 3,3 điểm phần trăm.

Cụ thể, SCB đang áp dụng lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Trong khi đó, các ngân hàng dẫn đầu đang niêm yết 7%/năm.

Với khoản tiền gửi 1 tỷ đồng trong vòng một năm, mức chênh lệch này tương đương khoảng 33 triệu đồng tiền lãi. Điều đó cho thấy dù mặt bằng lãi suất không còn biến động mạnh, việc lựa chọn ngân hàng vẫn có ảnh hưởng đáng kể tới hiệu quả sinh lời của khoản tiền gửi.

Lãi suất tiết kiệm ngày 16/6 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank, Sacombank,...

Mạnh Đức

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