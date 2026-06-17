VPBank tiếp tục thăng hạng trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Kết quả này tiếp tục ghi nhận bước tiến của ngân hàng về quy mô, hiệu quả hoạt động và vị thế ngày càng nổi bật trên bản đồ tài chính khu vực.

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên tôn vinh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu trong năm tài chính trước đó. 2026 là năm thứ ba liên tiếp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) góp mặt trong bảng xếp hạng này, tăng 10 bậc so với năm trước, từ vị trí 87 lên vị trí 77.

Kết quả này phản ánh đà tăng trưởng vững chắc của ngân hàng về quy mô hoạt động, năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của VPBank trong khu vực và quốc tế. Việc được xếp hạng cùng các định chế tài chính hàng đầu Đông Nam Á như DBS, UOB, OCBC (Singapore), Kasikornbank, Bangkok Bank (Thái Lan), Maybank (Malaysia), cũng như các ngân hàng quốc doanh Việt Nam là minh chứng cho năng lực cạnh tranh và sự hiện diện ngày càng sâu rộng của VPBank trên bản đồ tài chính khu vực.

Thứ hạng cao hơn trên Fortune Southeast Asia 500 được củng cố bởi đà tăng trưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động, trong bối cảnh thị trường vẫn đối mặt với nhiều thách thức và bất định. Theo thống kê của tạp chí này, doanh thu của VPBank đạt hơn 4,9 tỷ USD trong năm 2025, tăng 18,9 % so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 922 triệu USD, tăng 46,5%, phản ảnh kết quả kinh doanh tích cực của ngân hàng mẹ và các công ty thành viên trong hệ sinh thái. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của VPBank gần 48 tỷ USD.

"Kết quả này không chỉ khẳng định năng lực cạnh tranh và vị thế vững vàng của ngân hàng trên bản đồ tài chính trong nước và khu vực, mà còn phản ánh sự hiệu quả trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái mở rộng khác biệt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng", đại diện VPBank chia sẻ.

Sức bật từ hệ sinh thái mở rộng khác biệt

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, VPBank không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước chuyển đổi thành tập đoàn tài chính với hệ sinh thái mở rộng khác biệt. Quá trình này được thúc đẩy bởi mô hình quản trị tập đoàn, nền tảng tài chính vững mạnh cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản và thế giới.

Với ngân hàng mẹ làm trung tâm về chiến lược, công nghệ và quản trị rủi ro, hệ sinh thái tài chính toàn diện của VPBank được xây dựng với các mảnh ghép như VPBankS, FE CREDIT, OPES hay GPBank, qua đó phục vụ đầy đủ nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng.

Nhằm tiếp tục mở rộng hệ sinh thái và đón đầu các xu hướng tăng trưởng mới, VPBank mở rộng hiện diện sang lĩnh vực tài sản số thông qua CTCP Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), đồng thời có kế hoạch bổ sung các mảnh ghép như bảo hiểm nhân thọ và quản lý quỹ nhằm hoàn thiện chuỗi giải pháp tài chính, đáp ứng toàn diện nhu cầu tích lũy, bảo vệ và đầu tư dài hạn của khách hàng.

Nền tảng tài chính vững mạnh cùng sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng của VPBank trong năm 2026. Trong quý I, dù bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng với tổng tài sản hợp nhất vượt 1,37 triệu tỷ đồng, tăng 9%, trong khi tín dụng hợp nhất và huy động khách hàng và giấy tờ có giá lần lượt tăng 10,2% và 11,8%.

Kết quả này tạo nền tảng để VPBank theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026, với kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục củng cố năng lực tài chính thông qua phương án nâng vốn điều lệ lên hơn 106.000 tỷ đồng, củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu về quy mô vốn trong hệ thống.

Song song với tăng trưởng, VPBank cũng kiên định theo đuổi các cam kết phát triển bền vững. Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ tạo dựng giá trị thịnh vượng về tài chính, VPBank còn hướng tới nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng trải nghiệm cho cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí ở tầm vóc quốc tế. Năm 2025, VPBank đã đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn, từ đại nhạc hội VPBank K-Star Spark In Vietnam, hai đêm concert G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi presented by VPBank, cho tới các chương trình nghệ thuật hàn lâm như The Vienna Concert 2025, cũng như hàng loạt giải chạy quy mô lớn, cùng nhiều triển lãm nghệ thuật.

Về VPBank:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) là ngân hàng tư nhân quy mô lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của tạp chí Fortune.

VPBank sở hữu hệ sinh thái mở rộng khác biệt gồm các thành viên trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng. Với sứ mệnh tiên phong đổi mới để nâng tầm chất lượng dịch vụ tài chính và tạo giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và xã hội, VPBank hướng đến vị thế vững chắc trong top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 châu Á.