Chiến lược dịch chuyển “phễu khách hàng”: Cách Vietcombank chiếm lĩnh thị phần thảo luận của thế hệ trẻ

Đối với một thương hiệu ngân hàng sở hữu bề dày hơn sáu thập kỷ phát triển, quy mô hơn 29,5 triệu khách hàng và vị thế vững chắc trong nền kinh tế, lợi thế lớn nhất luôn là niềm tin, tính chuẩn mực và độ an toàn. Tuy nhiên, bối cảnh số hóa đặt ra một bài toán mới mang tính chiến lược: thế hệ người dùng tài chính trẻ tuổi - những công dân số chính hiệu - đang tìm kiếm những giá trị vượt ra ngoài các tiện ích giao dịch thông thường. Họ kỳ vọng dịch vụ tài chính phải nhanh chóng, mang tính cá nhân hóa cao, và quan trọng hơn, phải hiện diện một cách tự nhiên trong các không gian nội dung, giải trí và phong cách sống hằng ngày.

Để đưa thương hiệu tiếp cận sâu hơn vào tệp khách hàng tiềm năng này, thách thức nằm ở bài toán mở rộng ngôn ngữ truyền thông. Doanh nghiệp cần tìm kiếm những phương thức kết nối mới nhằm chứng minh rằng những giá trị bền vững hoàn toàn có thể song hành cùng trải nghiệm số hiện đại, năng động và giàu cảm xúc.

Nhìn từ góc độ quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, thách thức này không chỉ là câu chuyện riêng của Vietcombank. Đối với các doanh nghiệp lớn đã khẳng định được tên tuổi qua nhiều thập kỷ, bài toán khó nhất là tìm kiếm điểm cân bằng: làm thế nào để vừa duy trì mối liên kết chặt chẽ với nhóm khách hàng trung thành, vừa tạo ra sức hút đủ lớn đối với thế hệ người dùng mới. Nếu thương hiệu quá thận trọng, họ đối mặt với nguy cơ bị giảm đi tính kết nối với người trẻ; ngược lại, nếu chạy theo xu hướng một cách khiên cưỡng, giá trị cốt lõi tích lũy lâu năm có thể bị loãng.

Trong bối cảnh đó, sự thay đổi đáng chú ý của Vietcombank nằm ở việc dịch chuyển từ tư duy vận hành bằng các chương trình khuyến mại đơn lẻ sang xây dựng một chiến lược truyền thông tích hợp bài bản. Mục tiêu cốt lõi là thiết lập một phễu trải nghiệm liền mạch nhằm tối ưu hóa tỷ lệ người dùng hoạt động (active rate) và tái kích hoạt nhóm khách hàng trẻ đang "ngủ đông".

Một ví dụ tiêu biểu minh họa cho bước đi này chính là chiến dịch truyền thông tích hợp được triển khai vào dịp đầu năm 2026. Thay vì chỉ tập trung vào các thông điệp tài chính khô khan, Vietcombank đã khéo léo chọn điểm khởi đầu từ một chất liệu rất đỗi quen thuộc trong đời sống số: âm thanh "ting ting" báo giao dịch thành công. Khi được lồng ghép vào hệ sinh thái nội dung đa nền tảng, tín hiệu âm thanh này được nâng cấp thành một ký hiệu cảm xúc tích cực, đại diện cho sự hanh thông, thuận lợi.

Sự kết hợp đồng bộ giữa các tài sản truyền thông số đã tạo nên một chuỗi điểm chạm liên hoàn:

Tầng nhận diện cảm xúc: MV chủ đề với sự tham gia của gương mặt trẻ Đỗ Nhật Hoàng đóng vai trò thu hút sự chú ý tự nhiên của nhóm độc giả trẻ.

Tầng công nghệ và cá nhân hóa: Tính năng QR cá nhân hóa "Mã đáo thành công" biến các thao tác chuyển khoản thường ngày thành công cụ thể hiện cá tính riêng.

Tầng tương tác: Trò chơi ứng dụng hóa (Gamification) "Tết có Digi - Tết cực vui" và chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty) "Đổi điểm đón lộc" trực tiếp trên VCB Digibank giữ chân người dùng ở lại và khám phá các tính năng sâu hơn.

(Nguồn: Vietcombank)

Thành công của hướng đi truyền thông tích hợp này không chỉ dừng lại ở hiệu ứng nhận diện thương hiệu, mà được chứng minh bằng các dữ liệu thị trường rõ rệt. Theo báo cáo từ YouNet Media, chiến dịch đầu năm đã giúp Vietcombank thăng hạng ấn tượng trên bảng xếp hạng YMI ngành Ngân hàng, vươn lên vị trí thứ 3 trong tháng 1/2026 và đạt vị trí thứ 2 trong tháng 2/2026. Đây là thứ hạng cao nhất của thương hiệu trong vòng hai năm trở lại đây.

Các chỉ số tăng trưởng thực tế cũng ghi nhận những cột mốc đáng chú ý:

Chiến dịch thu hút hơn 306 triệu lượt hiển thị, tiếp cận thành công hơn 31 triệu người dùng mục tiêu.

Trên nền tảng YouTube, thương hiệu chiếm lĩnh thị phần hiển thị (SOV) trên 50%, ghi nhận hơn 35 triệu lượt xem.

Trong tuần lễ cao điểm của ngành tài chính, Vietcombank chiếm tới 66,6% tổng lượng thảo luận toàn ngành ngân hàng, với tỷ lệ phản hồi tích cực duy trì ở mức vượt trội từ 92% đến 96%.

Quan trọng hơn cả, lượng đăng ký mới trên ứng dụng VCB Digibank trong tháng 1/2026 đã tăng trưởng khoảng 125% so với mức trung bình của 3 tháng trước đó.

Sau giai đoạn cao điểm của chiến dịch đầu năm, cách Vietcombank duy trì dòng chảy hoạt động liên tục cho thấy một chiến lược mang tính bền vững, không bị giới hạn bởi tính mùa vụ. Doanh nghiệp chọn cách đồng hành sâu sắc hơn với giới trẻ thông qua các giao điểm về văn hóa, ẩm thực và nội dung số.

Sự xuất hiện của Vietcombank trong vai trò nhà đồng đầu tư dự án Quán Nhà Haha - mô hình trải nghiệm thực cảnh kết hợp giải trí số, là một tín hiệu thị trường đáng chú ý. Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch thuần túy, ngân hàng đang hiện thực hóa giải pháp đưa các đặc quyền tài chính số chạm vào hành trình trải nghiệm đời sống của thế hệ mới. Tư duy marketing này giúp thương hiệu thiết lập sợi dây liên kết tự nhiên, biến các giải pháp tài chính thành một phần hữu cơ trong phong cách sống của khách hàng.