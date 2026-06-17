Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 17/6

Chiều 17/6, nhiều thương hiệu khác cũng tăng giá vàng thêm khoảng 300 nghìn đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng tăng lên 149,8 – 151,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 150,0 – 152,0 triệu đồng/lượng.

PNJ mua vào vàng nhẫn với giá 148,8 triệu đồng/lượng và bán ra 151,8 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng miếng là 149,8 – 151,8 triệu đồng/lượng.

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Lúc 10h00, giá vàng tại nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng khoảng 300 nghìn đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán lên 149,8 – 151,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn 24k tại đây cũng đã được điều chỉnh lên 149,0 – 152,0 triệu đồng/lương.

Công ty SJC cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn, vàng miếng lên lần lượt 149,7 – 151,7 triệu đồng/lượng và 149,8 – 151,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.335 USD/ounce, tương đương với khoảng 138 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, chưa tính đến thuế, phí.﻿

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Đầu giờ sáng ngày 17/6 tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết 149,5 – 151,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn là 149,4 – 151,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại DOJI, giá vàng miếng 149,5 – 151,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn là 150,0 – 152,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng và vàng nhẫn được niêm yết ở cùng một mức 149,0 – 151,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá vàng miếng là 149,5-151,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn ở mức 148,7 – 151,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đạt 4.333 USD/ounce, duy trì đi ngang sau cú hồi phục mạnh mẽ hôm thứ Hai. Sau khi rớt xuống gần mốc 4.000 USD cuối tuần trước, vàng đã bất ngờ đảo chiều tăng mạnh khoảng 300 USD/ounce.

Thị trường vàng tiếp tục duy trì đà phục hồi sau khi kiểm định thành công vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, theo một chuyên gia chiến lược đầu tư, kim loại quý này vẫn đang mắc kẹt trong giai đoạn tích lũy kéo dài khi nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về lãi suất và lạm phát.

Trao đổi với Kitco News, ông Tom Bruce, Chiến lược gia đầu tư vĩ mô tại Tanglewood Total Wealth Management, cho biết ông giữ quan điểm tương đối trung lập đối với vàng trong ngắn hạn, dù vẫn đánh giá tích cực triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Theo ông Bruce, giai đoạn hiện nay là một trong những thời điểm khó đánh giá nhất đối với các nhà đầu tư vàng.

Ông cho rằng đà tăng mạnh đưa giá vàng lên các mức cao kỷ lục hồi đầu năm chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào quyết liệt của các ngân hàng trung ương, khi nhiều quốc gia tìm cách đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào các tài sản định danh bằng đồng USD. Bên cạnh đó, lực mua mang tính đầu cơ cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên nhanh chóng.

Tuy nhiên, phần lớn động lực này hiện đã suy giảm khi dòng vốn đầu tư chuyển hướng sang các lĩnh vực tăng trưởng cao, đặc biệt là nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành bán dẫn.

“Yếu tố từng thúc đẩy giá vàng tăng mạnh hồi đầu năm dường như đã không còn đóng vai trò chủ đạo,” ông Bruce nhận định. “Hiện nay, vàng đang quay trở lại chịu tác động chủ yếu từ các yếu tố truyền thống, đặc biệt là lãi suất.”

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt và nhu cầu trú ẩn an toàn không gia tăng đáng kể, ông Bruce cho rằng giá vàng ngày càng nhạy cảm hơn với kỳ vọng về lãi suất thực.

Dù điều này tạo ra không ít bất định trong ngắn hạn, ông không cho rằng thị trường đang đối mặt với nguy cơ giảm sâu.

“Nhìn chung, vàng đang trong giai đoạn tích lũy,” ông nói, đồng thời cho rằng thị trường hiện chủ yếu là quá trình tái định vị danh mục đầu tư thay vì khởi đầu cho một xu hướng giảm mạnh mới.

Theo ông Bruce, việc giá vàng giữ vững ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng quanh 4.000 USD/ounce cho thấy thị trường đã hấp thụ phần lớn các thông tin bất lợi trong thời gian qua.

“Giá vàng đã điều chỉnh khá nhiều và vẫn bảo vệ thành công mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce,” ông nhấn mạnh. “Điều khiến tôi thực sự lo ngại là nếu thị trường xuất hiện một đợt giảm mạnh và xuyên thủng ngưỡng này một cách rõ ràng.”

Quan điểm của ông Bruce cho thấy dù triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn thiếu động lực bứt phá, cấu trúc thị trường hiện tại chưa phát đi tín hiệu về một xu hướng giảm dài hạn. Thay vào đó, vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy và chờ đợi các tín hiệu mới từ chính sách tiền tệ của Fed cũng như diễn biến lạm phát toàn cầu.