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Fortune Southeast Asia 500: BIDV - Top 50 doanh nghiệp lớn

| | Tài chính - ngân hàng

Đây là năm thứ 3 liên tiếp BIDV có mặt trong bảng xếp hạng đồng thời giữ vị trí dẫn đầu ngành ngân hàng Việt Nam.

Mới đây, Tạp chí Fortune (Mỹ) vừa công bố Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, vinh danh 500 doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á xét theo doanh thu.

Trụ sở chính BIDV

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Fortune thực hiện, dựa trên doanh thu của năm tài chính gần nhất. Năm 2026 là năm thứ ba Fortune công bố bảng xếp hạng này, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có quy mô lớn, năng lực vận hành hiệu quả và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế khu vực.

BIDV đứng thứ 42/500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Danh sách năm nay bao gồm các doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Campuchia. Bảng xếp hạng phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong chuỗi cung ứng toàn cầu, sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư cũng như năng lực thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp trước những biến động kinh tế.

Theo công bố của Fortune, các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp khoảng một phần tư mức tăng tổng doanh thu của toàn bảng xếp hạng, với tổng doanh thu đạt 177,9 tỉ USD, tăng 10,5% so với năm trước, gấp ba lần mức tăng trưởng trung bình của khu vực. Theo Fortune, BIDV xếp thứ 42 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, với doanh thu năm 2025 đạt 7,66 tỉ USD và lợi nhuận đạt 1,15 tỉ USD (quy đổi).

BIDV tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu khối các ngân hàng Việt Nam

Theo số liệu tại thời điểm 31-12-2025, tổng tài sản của BIDV đạt trên 3,3 triệu tỉ đồng, tăng 20,5% so với năm 2024, tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 37.788 tỉ đồng, tăng 17,8% so với năm trước. Kết thúc quý I-2026, BIDV tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực với tổng tài sản của BIDV đạt 3,39 triệu tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8.572 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đã công bố báo cáo định hạng tín nhiệm mới nhất đối với BIDV. Theo đó, các định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV vẫn được duy trì ở mức ngang bằng so với mức định hạng Chính phủ Việt Nam và thuộc nhóm các ngân hàng có định hạng tín nhiệm cao nhất tại thị trường Việt Nam. Moody’s đánh giá cao nền tiền gửi khách hàng vững mạnh của BIDV và khả năng rất cao nhận được hỗ trợ của Chính phủ khi cần thiết. Khả năng huy động và thanh khoản duy trì là điểm mạnh của Ngân hàng nhờ vị thế là một trong những ngân hàng có vốn nhà nước lớn nhất tại Việt Nam.

Theo Fortune, BIDV là doanh nghiệp lớn thứ 4 tại Việt Nam và lớn nhất ngành ngân hàng Việt Nam theo doanh thu

Việc duy trì thứ hạng cao trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 trong 3 năm liên tiếp là sự khẳng định quy mô, năng lực tài chính vững mạnh cũng như vai trò tiên phong, đồng hành của BIDV - ngân hàng có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam - trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và khu vực.

AD-Kim Ngân

Người lao động

Từ Khóa:
bidv

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