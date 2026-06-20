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Sáng 20/6: Giá bạc lùi về 67,6 triệu đồng/kg

| | Tài chính - ngân hàng

Giá bạc thế giới phiên cuối tuần (ngày 20/6) giảm 1,4%, đóng cửa sát 65 USD/ounce. Theo đó, giá bạc trong nước cũng được điều chỉnh giảm.


Giá bạc thỏi Phú Quý trong phiên giao dịch sáng ngày 20/6, niêm yết giá bán ra ở mức 67,6 triệu đồng/kg

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc thế giới giảm 1,4%, đóng cửa sát 65 USD/ounce, khép lại tuần nhiều biến động của kim loại quý khi có thời điểm trong tuần, giá bạc từng giao dịch quanh 70 USD/ounce. Tương tự, giá vàng giảm 1,2%, đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tuần ở mức 4.160 USD/ounce.

Giá vàng, giá bạc từng tăng, sau đó sụt giảm trong tuần qua chủ yếu xoanh quanh vấn đề xung đột tại khu vực Trung Đông. Cụ thể, ngày 15/6, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng, cả hai bên tuyên bố ngừng ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon.

Tuy nhiên, ngày 19/6, Mỹ và Iran đã thông báo hoãn đàm phán hoà bình tại Thuỵ Sĩ, người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định hoạt động hậu cần cho các cuộc đàm phán với Iran "chưa bao giờ đơn giản hay có thể dự đoán được".

Bên cạnh đó, kim loại quý cũng ảnh hưởng bởi thông điệp cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), kéo đồng USD tăng lên mức cao nhất một năm và làm tăng kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất thời gian tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất FED tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%, tăng mạnh so với mức 61% trước cuộc họp của FED.

Trở lại với thị trường trong nước, bối cảnh thông tin tích cực đưa ra, giá bạc từng giao dịch trên 73 triệu đồng/kg, tuy nhiên, đến thời điểm sáng ngày 20/6, giá bạc trong nước được các doanh nghiệp niêm yết trên 67 triệu đồng/kg.

Cụ thể, khảo sát nhanh đầu sáng ngày 20/6, giá bạc miếng Phú Quý loại 1 lượng mua - bán ở mức 2,459 - 2,535 triệu đồng/lượng; bạc thỏi Phú Quý loại 1kg mua vào - bán ra ở mức 65,573 - 67,599 triệu đồng/kg. Cùng thời điểm, giá bạc DOJI mua vào - bán ra ở mức 2,454- 2,535 triệu đồng/lượng.

Theo Quốc Trọng

Thị trường tài chính tiền tệ

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