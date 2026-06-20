Lãi suất ngân hàng 20/6 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank, Sacombank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 20/6 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa thành nhiều nhóm rõ rệt. Trong khi một số ngân hàng đã nâng lãi suất lên trên 7%/năm, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mức cao nhất 6,8%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên

Đây là nhóm có mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện nay.

ACB đang dẫn đầu khi niêm yết lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Saigonbank đứng thứ hai với mức lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

MBV và VCBNeo cùng áp dụng mức 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng. PGBank và VIB cũng đang niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,9% đến dưới 7%/năm

Nhóm này gồm các ngân hàng đang bám sát nhóm dẫn đầu.

LPBank niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank, BVBank và OCB cùng áp dụng mức lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Nam A Bank cũng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất 6,8%/năm

Nhóm này bao gồm các ngân hàng quốc doanh lớn và một số ngân hàng thương mại cổ phần.

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất đồng nhất với mức 6,8%/năm cho các kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

MSB cũng niêm yết mức lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ở các kỳ hạn ngắn hơn, nhóm Big4 áp dụng mức 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-3 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,5% đến dưới 6,8%/năm

Techcombank hiện là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất trong nhóm này với 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank và Saigonbank niêm yết 6,7%/năm ở một số kỳ hạn. Sacombank và Nam A Bank áp dụng mức 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SHB và NCB cùng niêm yết 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6% đến dưới 6,5%/năm

MB hiện áp dụng mức lãi suất 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm. Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank áp dụng mức từ 6-6,1%/năm.

VPBank hiện niêm yết 6%/năm cho cả kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6%/năm

PVcomBank đang áp dụng mức 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. GPBank niêm yết 5,55%/năm, KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức lãi suất 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát khi niêm yết 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo dữ liệu khảo sát, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất trên thị trường hiện đạt 3,6 điểm phần trăm. Trong đó, ACB đang dẫn đầu với mức 7,3%/năm, còn SCB là ngân hàng có lãi suất thấp nhất với 3,7%/năm ở cùng kỳ hạn 12 tháng.