Sacombank muốn huy động lượng tiền lớn từ trái phiếu

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank – Mã: STB) vừa phê duyệt phương án phát hành và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 với tổng giá trị tối đa 20.000 tỷ đồng.

Theo phương án được thông qua, Sacombank dự kiến thực hiện nhiều đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng quy mô phát hành không vượt quá 20.000 tỷ đồng. Ngân hàng hiện chưa công bố các thông tin chi tiết liên quan đến từng đợt phát hành như kỳ hạn trái phiếu, lãi suất, thời điểm triển khai hay đối tượng nhà đầu tư tham gia.

Tính đến cuối quý I/2026, quy mô giấy tờ có giá phát hành của Sacombank đạt 38.163 tỷ đồng, giảm khoảng 1.022 tỷ đồng, tương đương 2,6% so với đầu năm.

Trong cơ cấu nguồn vốn này, giấy tờ có giá kỳ hạn từ 1 năm đến 5 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 24.553 tỷ đồng, tương đương khoảng 64,3% tổng lượng giấy tờ có giá đang lưu hành. Tiếp đến là nhóm kỳ hạn trên 5 năm với 8.026 tỷ đồng, chiếm khoảng 21%, trong khi nhóm dưới 1 năm đạt 583 tỷ đồng, chiếm khoảng 1,5%.

Kế hoạch huy động vốn quy mô lớn được Sacombank triển khai trong bối cảnh ngân hàng đang thực hiện hàng loạt thay đổi mang tính chiến lược, từ nhận diện thương hiệu đến địa điểm đặt trụ sở chính.

Trước đó, ngân hàng đã được cơ quan quản lý chấp thuận đổi tên từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK), đồng thời công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Cùng với đó, ngân hàng đang chuẩn bị chuyển trụ sở chính sang tòa nhà ThaiSquare The Merit tại trung tâm Quận 1, TP.HCM.

Theo kế hoạch, trụ sở chính của SACOMBANK sẽ được chuyển từ địa chỉ 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 sang tòa nhà ThaiSquare The Merit tại số 43 - 45 - 47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1.

Hội đồng quản trị cho biết việc chuyển địa điểm đặt trụ sở nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời phù hợp với định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM. Việc hiện diện tại khu vực trung tâm tài chính của thành phố được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh, kết nối đối tác và nâng cao vị thế thương hiệu của ngân hàng.