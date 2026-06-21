Lãi suất ngân hàng 21/6 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank, Sacombank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 21/6 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao tại nhiều nhà băng, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB đang là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất khi niêm yết 7,3%/năm. Ngân hàng này đồng thời áp dụng mức 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Saigonbank đứng ngay phía sau với lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng đang niêm yết mức 7%/năm gồm MBV, VCBNeo, PGBank và VIB. Trong đó, MBV và VCBNeo áp dụng mức lãi suất 7%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng, trong khi PGBank và VIB niêm yết mức này ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,9%/năm đến dưới 7%/năm gồm LPBank, Bac A Bank, BVBank và OCB. Trong đó, LPBank đang áp dụng mức 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, cao nhất trong nhóm này. Bac A Bank, BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất đồng nhất. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng ở mức 6,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng niêm yết 6,8%/năm.

Cùng mức lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng còn có MSB.

Hiện, Techcombank hiện niêm yết lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BaoViet Bank áp dụng mức 6,7%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm. SHB và NCB đang áp dụng mức 6,5%/năm.

Trong khi đó, MB niêm yết lãi suất 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. TPBank và ABBank cùng áp dụng mức 6,25%/năm. VPBank hiện niêm yết 6%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6%/năm gồm Viet A Bank, VietBank, Vikki Bank, PVcomBank, GPBank, KienlongBank, Eximbank, HDBank và SeABank.

Trong đó, Eximbank, HDBank và SeABank đang cùng niêm yết mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. GPBank áp dụng mức 5,55%/năm; KienlongBank là 5,5%/năm và PVcomBank là 5,6%/năm.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát. Nhà băng này hiện niêm yết 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.