Vietcombank cảnh báo khẩn về tin nhắn gửi tới khách hàng

Theo Vietcombank, thời gian gần đây nhiều người dùng đã nhận được tin nhắn SMS với tên người gửi hiển thị là Vietcombank, thông báo về việc điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn, thay đổi thông tin tài khoản, khóa tài khoản. Kèm theo đó là yêu cầu khách hàng khẩn trương truy cập vào một đường link lạ.

Tuy nhiên, đây thực chất là một thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi nhằm đánh cắp thông tin bảo mật và chiếm đoạt tài sản trong tài khoản.

Tin nhắn giả mạo Vietcombank mà khách hàng cần cảnh giác

C ác đối tượng lừa đảo thường phát tán tin nhắn SMS chứa đường dẫn đến những trang web có tên miền được thiết kế gần giống với thương hiệu của ngân hàng, điển hình như trang vcb-rewards.com. Khi khách hàng nhẹ dạ nhấp vào đường link này, một giao diện web giả mạo giống hệt trang chủ Vietcombank sẽ xuất hiện.

Trang web giả mạo Vietcombank. Ảnh: VCB

Tại đây, dưới vỏ bọc yêu cầu xác minh thông tin để nhận điểm thưởng, hệ thống giả mạo sẽ yêu cầu người dùng cung cấp hàng loạt dữ liệu bảo mật quan trọng. Những thông tin này bao gồm số điện thoại, tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn và đặc biệt là mã bảo mật CVV ở mặt sau thẻ. Ngay khi bạn nhập và gửi đi những thông tin này, kẻ gian đã nắm trọn quyền kiểm soát thẻ của bạn để thực hiện các giao dịch trái phép.

Trước sự bùng phát của hình thức lừa đảo mạo danh này, Vietcombank đã liên tục phát đi các thông báo khẩn để bảo vệ khách hàng. Ngân hàng khẳng định tuyệt đối không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ, thông tin thẻ hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng không có chính sách gửi đường link lạ qua tin nhắn, thư điện tử hay mạng xã hội để yêu cầu đăng nhập.

Để tự bảo vệ mình, người dùng cần hết sức tỉnh táo và tuyệt đối không nhấp vào bất kỳ đường dẫn nghi ngờ nào. Đồng thời, hãy tạo thói quen kiểm tra thật kỹ nội dung các tin nhắn chứa mã OTP gửi về điện thoại.

Trong mỗi tin nhắn OTP chuẩn luôn ghi rõ thông tin về mục đích giao dịch và tên đơn vị phát sinh giao dịch, việc đọc kỹ nội dung này sẽ giúp bạn phát hiện ngay những dấu hiệu bất thường trước khi quá muộn.

Trong trường hợp người dùng đã vô tình điền thông tin thẻ vào trang web giả mạo, điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh và hành động thật nhanh để ngăn chặn kẻ gian rút tiền. Hãy ngay lập tức thực hiện thao tác khóa thẻ khẩn cấp ngay trên ứng dụng VCB Digibank của bạn.

Nếu không thể truy cập ứng dụng, bạn cần gọi điện trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của Vietcombank qua số hotline 1900545413 để yêu cầu nhân viên hỗ trợ khóa thẻ kịp thời.