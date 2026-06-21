Loạt ngân hàng tăng vốn điều lệ cả chục nghìn tỷ đồng
Nhiều ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ.
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Ngân hàng ABBank vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 6.113 tỷ đồng.
Theo văn bản số 5206/NHNN-QLGS, NHNN chấp thuận cho ABBank tăng vốn điều lệ thêm gần 6.113 tỷ đồng thông qua ba hình thức gồm: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Cụ thể, ABBank được chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối với giá trị tối đa hơn 2.095 tỷ đồng; chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa hơn 3.213 tỷ đồng; đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá trị tối đa hơn 803 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank dự kiến tăng từ gần 14.000 tỷ đồng hiện nay lên hơn 20.000 tỷ đồng vào Quý I/2027.
Theo Phương án tăng vốn điều lệ, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Mới đây, NHNN cũng đã chấp thuận việc cho Ngân hàng VIB thực hiện tăng vốn điều lệ thêm gần 4.249 tỷ đồng thông qua hai hình thức.
Một là, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu gần 4.171 tỷ đồng. Hai là, phát hành cổ phiếu thưởng (ESOP) cho cán bộ nhân viên tối đa 78 tỷ đồng từ các nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ gần 426 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 3.823 tỷ đồng.
Kế hoạch này đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị VIB thông qua trước đó.
Theo đó, VIB sẽ phát hành gần 417,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 14%), tương ứng tăng vốn thêm khoảng 4.171 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng dự kiến phát hành 7,8 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, tương ứng tỷ lệ 0,26%, nâng vốn điều lệ thêm 78 tỷ đồng.
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được tự do chuyển nhượng, trong khi cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng VPBank cũng thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 từ 79.339 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng. Kế hoạch tăng vốn được triển khai theo hai giai đoạn.
Giai đoạn 1, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ hơn 26%, nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ Quý II đến Quý III năm nay.
Giai đoạn 2, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong Quý III đến Quý IV.
Trước đó, Ngân hàng NCB đã được NHNN và Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng. Theo phương án trình NHNN và ĐHĐCĐ, NCB sẽ phát hành và chào bán 1 tỷ cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Nếu thực hiện chào bán thành công toàn bộ 1 tỷ cổ phiếu đã đăng ký, NCB sẽ tăng vốn điều lệ từ 19.280 tỷ đồng hiện tại lên hơn 29.280 tỷ đồng và chính thức hoàn thành kế hoạch tăng vốn sớm 3 năm so với kế hoạch đã đặt ra tại Phương án Cơ cấu lại (PACCL) được các cấp có thẩm quyền thông qua.
Ngân hàng MB cũng dự kiến tăng vốn điều lệ dự kiến từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 22.137 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, MB sẽ gia nhập nhóm rất ít ngân hàng có vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng trên thị trường.
Ông Trần Thăng Long, chuyên gia kinh tế tài chính nhận định, việc tăng vốn điều lệ của loạt ngân hàng thể hiện các đơn vị đang gia tăng nội lực tài chính, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường.
Theo ông Long, bên cạnh việc tăng vốn mạnh mẽ của các ngân hàng thương mại tư nhân thì năm 2026 sẽ là năm đột phá trong quá trình tăng vốn của nhóm ngân hàng quốc doanh (Big 4).
Cụ thể, Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết 79) đã cho phép ngân hàng quốc doanh được giữ lại lợi nhuận sau thuế để tăng vốn điều lệ và tái đầu tư, thay vì buộc phải chi trả cổ tức tiền mặt nộp ngân sách như trước đây.
“Cơ chế này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là cao điểm giải ngân đầu tư công và triển khai hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược”, ông Long nói.
Cũng theo ông Long, trong thời gian vừa qua, các ngân hàng quốc doanh đang bắt đầu hiện thực hóa chiến lược tăng vốn dài hơi của mình, tận dụng sự đột phá của Nghị quyết 79.
Việc được giữ lại lợi nhuận giúp các ngân hàng quốc doanh tăng vốn tự có một cách bền vững; cải thiện Hệ số an toàn vốn (CAR), mà không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách, nâng cao năng lực cạnh tranh so với các ngân hàng trong khu vực.
vtcnews.vn