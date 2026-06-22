KienlongBank chốt ngày chia cổ tức 29,5%

Theo kế hoạch, ngày 06/07/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 170 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức với tỷ lệ 29,5%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 29,5 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Ngân hàng dự kiến tăng từ 5.822 tỷ đồng lên 7.527 tỷ đồng.

Việc thực hiện chia cổ tức 29,5% không chỉ là sự chia sẻ thành quả từ một năm kinh doanh thành công. Đây còn là minh chứng cho năng lực tạo lập giá trị ngày càng được củng cố của KienlongBank. Nếu tiếp tục duy trì được tốc độ phát triển hiện nay, dư địa gia tăng giá trị cho cổ đông trong tương lai vẫn còn rất rộng mở.

Đằng sau tỷ lệ cổ tức này là một năm tăng trưởng bứt phá của KienlongBank. Năm 2025, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.323 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập và hoàn thành 168% kế hoạch năm. Tổng tài sản vượt 103.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, các chỉ số hiệu quả hoạt động của KienlongBank tiếp tục duy trì ở nhóm dẫn đầu ngành.

Đà tăng trưởng tiếp tục được nối dài ngay trong những tháng đầu năm 2026. Quý I/2026, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 522 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước, tạo nền tảng thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu lợi nhuận 2.600 tỷ đồng trong năm nay. Với việc tự tin hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra, KienlongBank sẽ tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng tích cực, từ đó gia tăng dư địa tạo lập giá trị cho cổ đông trong các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn cạnh tranh mới với yêu cầu ngày càng cao về năng lực tài chính, quản trị rủi ro và đầu tư công nghệ, việc tăng vốn không chỉ giúp củng cố hệ số an toàn vốn mà còn mở rộng đáng kể dư địa tăng trưởng cho KienlongBank trong những năm tới. Đây là nguồn lực quan trọng để Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái tài chính và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trên quy mô lớn hơn.

Tháng 7 năm 2026 cũng ghi nhận một cột mốc đáng chú ý, sau 06 tháng giao dịch trên HOSE theo quy định (từ 15/01/2026), cổ phiếu KLB sẽ đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, KienlongBank đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hiện diện tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã thông qua chủ trương chuyển Hội sở chính về Thành phố Đồng Nai - cực tăng trưởng mới của khu vực phía Nam với lợi thế từ hệ thống khu công nghiệp, hạ tầng logistics và dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây sẽ là bước đi chiến lược giúp KienlongBank gia tăng hiện diện tại một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước, tiếp cận gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các dòng vốn mới trong tương lai.