BIDV nhận giải thưởng Sáng kiến Trải nghiệm khách hàng tốt nhất Việt Nam

Cùng với sự phát triển của công nghệ, trải nghiệm khách hàng đang dần trở thành một trong những trọng tâm cạnh tranh quan trọng nhất của ngành ngân hàng, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Bên cạnh các giải pháp tài chính chuyên biệt, giới tinh hoa ngày nay còn quan tâm tới mức độ tiện lợi, khả năng cá nhân hóa và sự liền mạch trong toàn bộ hành trình tương tác với ngân hàng.

Báo cáo Thịnh vượng Toàn cầu (World Wealth Report) năm 2026 do Capgemini công bố, cũng cho thấy kết luận tương tự. Cụ thể, có tới 82% khách hàng phân khúc cao cấp coi trải nghiệm số liền mạch và không có độ trễ là thước đo quyết định cho sự gắn kết lâu dài với một thương hiệu tài chính.

Là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và dẫn đầu về dịch vụ Khách hàng cao cấp tại Việt Nam, BIDV nhanh chóng đáp ứng nhu cầu này thông qua việc phát triển Digital Privilege Ecosystem – nền tảng quản lý đặc quyền tích hợp trực tiếp trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Giải pháp được kiến tạo nhằm mang đến những trải nghiệm thuận tiện và xuyên suốt, tối ưu thời gian và chủ động tận hưởng các dịch vụ theo nhu cầu.

Ngay trên kênh giao dịch số BIDV SmartBanking quen thuộc, khách hàng có thể dễ dàng khám phá danh mục dịch vụ đa dạng từ hệ thống phòng chờ sân bay, các sân golf, nhà hàng sang trọng cho đến các liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Toàn bộ thao tác: tra cứu dịch vụ và đối tác cung cấp, đặt lịch hẹn, chuyển nhượng đặc quyền cho người thân hay theo dõi và quản lý lịch sử sử dụng quyền lợi… đều được thực hiện một cách liền mạch, nhất quán mà không cần phải chuyển đổi nền tảng.

Sự mượt mà trong từng điểm chạm không chỉ tối ưu quỹ thời gian của khách hàng, mà còn tạo nên khác biệt trong dịch vụ của BIDV, nơi sự trân trọng cùng phong thái phục vụ chuyên nghiệp hiện diện từ những tương tác đầu tiên. Qua đó, BIDV từng bước gia tăng mức độ tương tác của khách hàng với hệ sinh thái số, cũng như củng cố mối quan hệ gắn bó lâu dài với người dùng.

Bên cạnh trải nghiệm liền mạch, Digital Privilege Ecosystem còn vượt trội ở cơ chế bảo mật nhiều lớp và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, mang lại sự an tâm cho khách hàng. Trong bối cảnh quyền riêng tư và an toàn thông tin đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dùng, việc tích hợp toàn bộ dữ liệu và quá trình sử dụng đặc quyền trên ứng dụng BIDV SmartBanking, thay vì triển khai trên các nền tảng độc lập hoặc ứng dụng bên thứ ba, cũng giúp dữ liệu khách hàng được quản lý tập trung hơn và an toàn hơn.

Ở góc độ vận hành, Digital Privilege Ecosystem tạo nền tảng để BIDV kết nối hiệu quả hơn với hệ sinh thái đối tác, đồng thời nâng cao khả năng cá nhân hóa dịch vụ dựa trên mong muốn và hành vi của người dùng. Từ đây, BIDV có thêm điều kiện tiếp tục phát triển các trải nghiệm chuyên biệt, đáp ứng những kỳ vọng ngày càng cao của nhóm khách hàng cao cấp.

Về phía đối tác của BIDV, Digital Privilege Ecosystem giúp tự động nhận diện khách hàng và kiểm soát thông tin dễ dàng, tạo điều kiện cho sản phẩm/ dịch vụ của đối tác được cung cấp tới đúng khách hàng mục tiêu, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Khách hàng BIDV Private Banking tại Trung tâm Khách hàng cá nhân cao cấp.

Đáng chú ý, Digital Privilege Ecosystem là giải pháp do BIDV thiết kế và làm chủ hoàn toàn về công nghệ. Do đó, BIDV có thể chủ động mở rộng hệ sinh thái dịch vụ theo nhu cầu thị trường, tạo dư địa để phát triển các mô hình chăm sóc khách hàng cao cấp trong tương lai.

Chia sẻ tại lễ trao giải The Asian Banker Global Excellence in Private Banking Awards 2026, đại diện BIDV bày tỏ giải thưởng là sự ghi nhận hiệu quả của một giải pháp công nghệ, đồng thời phản ánh xu hướng phát triển mới của ngành ngân hàng, khi trải nghiệm khách hàng đang trở thành yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững: "Đây cũng là minh chứng cho chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp giữa năng lực làm chủ công nghệ và đổi mới dịch vụ của BIDV trong việc tạo ra những giá trị khác biệt cho phân khúc khách hàng cao cấp trong kỷ nguyên số."

Với giải thưởng "Best Customer Experience Initiative in Vietnam", BIDV tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy gắn kết khách hàng, đổi mới mô hình dịch vụ và ứng dụng công nghệ số nhằm gia tăng giá trị phục vụ dành cho khách hàng cao cấp tại Việt Nam. Trước đó, BIDV cũng lần thứ 4 liên tiếp nhận giải thưởng Private Banking tại Việt Nam do The Asian Banker trao tặng.