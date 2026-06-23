Loạt ngân hàng sắp chia cổ tức, cổ phiếu thưởng

Mới đây nhất, KienlongBank đã công bố ngày 3/7 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 29,5%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 29,5 cổ phiếu mới.

Đây là một trong những mức chia cổ tức bằng cổ phiếu cao nhất ngành ngân hàng trong năm nay. Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 170 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ từ 5.822 tỷ đồng lên hơn 7.537 tỷ đồng.

Không chỉ KienlongBank, ABBank cũng đang tiến gần tới việc triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho ABBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 6.113 tỷ đồng.

Theo phương án được cổ đông thông qua, ABBank sẽ tăng vốn từ 13.972 tỷ đồng lên 20.245 tỷ đồng thông qua ba hình thức gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tỷ lệ 5%.

Một ngân hàng khác cũng sắp triển khai kế hoạch trả cổ tức là Bac A Bank . Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7,5%, qua đó nâng vốn điều lệ thêm hơn 804 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng quy mô lớn cũng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

Tại BIDV , Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 4.981 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 72.038 tỷ đồng lên hơn 77.019 tỷ đồng.

Vietcombank cũng đã được cổ đông thông qua kế hoạch phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trích lập các quỹ đến hết năm 2018. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm hơn 10.236 tỷ đồng.

Bên cạnh những ngân hàng đã công bố lịch thực hiện cụ thể, một số nhà băng khác như Nam A Bank, MSB, VietABank hay SeABank cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn trong năm nay sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Việc các ngân hàng đồng loạt trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ diễn ra trong bối cảnh nhu cầu bổ sung vốn ngày càng lớn. Theo đó, các ngân hàng cần liên tục nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng yêu cầu về hệ số an toàn vốn, đồng thời tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong các năm tới.

Do đó, thay vì chi trả phần lớn lợi nhuận bằng tiền mặt, nhiều ngân hàng lựa chọn giữ lại lợi nhuận và chuyển thành vốn điều lệ. Cách làm này giúp cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và tạo nguồn lực cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

Từ nay đến cuối năm, thị trường dự kiến sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức quy mô lớn của các ngân hàng.