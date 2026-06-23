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Một ngân hàng sắp niêm yết cổ phiếu trên HoSE

| | Tài chính - ngân hàng

BVBank vừa được HoSE chấp thuận niêm yết toàn bộ hơn 640,8 triệu cổ phiếu BVB, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE sau nhiều năm chuẩn bị.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có quyết định chấp thuận niêm yết đối với hơn 640,8 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), tương ứng vốn điều lệ hơn 6.408 tỷ đồng.

Trước đó, tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và 2025, cổ đông BVBank đã thông qua các nội dung liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết do bối cảnh thị trường chưa thuận lợi nên vẫn chưa triển khai các thủ tục liên quan đến kế hoạch chuyển sàn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, BVBank tiếp tục trình cổ đông thông qua chủ trương hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BVB trên UPCoM và thực hiện niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tại HoSE nhằm nâng cao tính minh bạch, thanh khoản cũng như mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/6, cổ phiếu BVB đóng cửa ở mức 13.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch bình quân đạt khoảng 1,9 triệu đơn vị/phiên.

Trước BVBank, HOSE đã chấp thuận việc niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank)﻿

Ngoài﻿ hai ngân hàng trên, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) cũng đã thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu ABB từ sàn UPCoM sang niêm yết chính thức trên HOSE vào quý IV/2026.

PV

markettimes.vn

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