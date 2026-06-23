EVN phát cảnh báo khẩn, người dân cả nước cần đặc biệt cẩn thận để tránh mất trắng tiền trong tài khoản

Những ngày gần đây, một hình thức lừa đảo công nghệ mới đang khiến nhiều người dùng điện trên cả nước lo ngại khi kẻ xấu giả mạo tin nhắn của ngành điện để đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Trước tình trạng này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Theo thông tin từ EVN, nhiều khách hàng phản ánh bất ngờ nhận được tin nhắn từ người gửi có tên "EVN CSKH". Nội dung tin nhắn thường thông báo một mã OTP gồm 6 chữ số, đi kèm một đường link có chứa cụm từ "evn". Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ sẽ thấy phần đuôi tên miền của đường link này hoàn toàn khác với tên miền chính thức của ngành điện.

EVN khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo mới, được các đối tượng xấu thiết kế nhằm tạo cảm giác tin cậy để người dùng mất cảnh giác. Khi nhấp vào đường link giả mạo, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp thông tin đăng nhập, mã OTP, dữ liệu cá nhân hoặc thậm chí mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Một hình thức lừa đảo mới vừa được EVN phát đi cảnh báo khẩn trên toàn quốc, người dân cần hết sức lưu ý

Điều đáng lo ngại là thủ đoạn này ngày càng tinh vi. Việc tên người gửi hiển thị là "EVN CSKH" cùng với đường link có chứa chữ "evn" khiến không ít người nhầm tưởng đây là tin nhắn chính thức từ ngành điện. Trong bối cảnh người dân ngày càng quen thuộc với các giao dịch trực tuyến, chỉ một thao tác bấm nhầm cũng có thể dẫn đến những thiệt hại lớn về tài chính.

Đáng chú ý, EVN cho biết ứng dụng Chăm sóc khách hàng EVN CSKH vừa được đưa vào thử nghiệm từ ngày 15/6/2026. Theo đó, khách hàng chỉ nhận được mã OTP trong trường hợp đăng nhập lần đầu hoặc thực hiện xác thực giao dịch trên ứng dụng.

Đặc biệt, EVN nhấn mạnh rằng mọi tin nhắn OTP chính thức của ứng dụng EVN CSKH đều không đính kèm bất kỳ đường link nào. Vì vậy, nếu người dùng nhận được tin nhắn chứa mã OTP nhưng kèm theo một liên kết để truy cập hoặc xác minh tài khoản thì cần lập tức cảnh giác, tuyệt đối không bấm vào.

Trước nguy cơ lừa đảo ngày càng gia tăng, EVN khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm một số nguyên tắc an toàn. Thứ nhất, tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, email, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin có nội dung tự xưng là EVN hay nhân viên điện lực.

Thứ hai, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tự xưng là nhân viên ngành điện. EVN khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật này thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi.

Thứ ba, khách hàng chỉ nên tải ứng dụng EVN CSKH từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play hoặc App Store. Trước khi cài đặt, người dùng cần kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành và tuyệt đối không cài ứng dụng từ các đường link được gửi qua tin nhắn hoặc từ các nguồn không rõ xuất xứ.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến liên tục biến tướng, việc nâng cao cảnh giác đã trở thành "lá chắn" quan trọng nhất đối với mỗi người dùng. Những tin nhắn mang danh nghĩa các cơ quan, doanh nghiệp lớn với giao diện chuyên nghiệp ngày càng dễ khiến người dùng mất cảnh giác. Vì vậy, nguyên tắc "không bấm link lạ, không cung cấp OTP và không chia sẻ thông tin cá nhân" vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản của chính mình.

Nếu phát hiện các tin nhắn có dấu hiệu giả mạo hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng nên chủ động liên hệ ngay với tổng đài chăm sóc khách hàng của các Tổng công ty Điện lực để được hỗ trợ xác minh thông tin, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.