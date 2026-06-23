Một cổ phiếu ngân hàng được thỏa thuận đột biến trong phiên 23/6, hơn 7.500 tỷ đồng được trao tay

Phiên 23/6, cổ phiếu LPB của LPBank gây chú ý khi giá và thanh khoản tăng mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch, giá LPB ở mức 52.600 đồng/cp, tăng kịch bên độ 6,91%. Đây cũng là phiên tăng giá thứ 7 liên tiếp của cổ phiếu này.

Thanh khoản LPB hôm nay cũng tăng mạnh với 7,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh và 163,8 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận. Số cổ phiếu được trao tay theo phương thức thỏa thuận hôm nay tương đương với khoảng 5,5% vốn cổ phần ngân hàng. Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt hơn 7.500 tỷ đồng.

Về LPBank, tháng 5 vừa qua ngân hàng đã hoàn tất việc chi trả cổ tức tiền mặt 30% cho năm tài chính 2025 — mức cao nhất trong các ngân hàng năm 2026 và vượt đáng kể so với mức 25% của năm trước. Với hơn 2,9 tỷ cổ phiếu lưu hành, tổng giá trị chi trả tới khoảng 8.962 tỷ đồng.

Năm 2026, LPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 14.982 tỷ đồng (tăng 5%) và xác định đây là năm bản lề hướng tới mục tiêu Top 1 ngân hàng bán lẻ tại thị trường nông thôn và đô thị loại 2 trên nền tảng số vào năm 2028.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ cập nhật đến ngày 23/6/2026, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) hiện là cổ đông lớn nhất tại LPBank với gần 195,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn điều lệ. Ngoài lượng cổ phần trực tiếp nắm giữ, người có liên quan của cổ đông này sở hữu thêm 100.544 cổ phiếu, tương đương 0,0034% vốn điều lệ ngân hàng. Đứng thứ hai trong danh sách là ông Phạm Nhật Vượng với 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ.