LPBank có gì đặc biệt?

Trong ngành ngân hàng, quy mô tài sản hay lợi nhuận thường là những chỉ tiêu được nhắc đến nhiều nhất khi đánh giá vị thế của một tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, với LPBank, có hai dấu ấn rất riêng giúp ngân hàng này tạo nên sự khác biệt trong nhiều năm qua: sở hữu mạng lưới giao dịch rộng nhất trong khối ngân hàng tư nhân và là ngân hàng có mức cổ tức tiền mặt cao nhất toàn ngành những năm gần đây.

Ít người biết rằng, lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của LPBank trong giai đoạn đầu phát triển không đến từ quy mô vốn hay công nghệ, mà đến từ hệ thống bưu điện phủ rộng trên cả nước. Sau khi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trở thành cổ đông chiến lược và hệ thống Tiết kiệm Bưu điện được chuyển giao, LPBank sở hữu một mạng lưới tiếp cận khách hàng trải dài từ thành thị đến nông thôn, thậm chí tới tận cấp xã. Đây là mô hình ngân hàng bưu điện duy nhất tại Việt Nam và được đánh giá là một trong những mạng lưới lớn nhất hệ thống ngân hàng nếu tính cả các điểm giao dịch bưu điện.

Tính đến cuối quý I/2026, LPBank có 1 Hội sở chính, 3 Văn phòng đại diện, 85 Chi nhánh, 481 Phòng Giao dịch, 487 Phòng Giao dịch Bưu điện. Với số lượng lên tới hơn 1.000 điểm, LPBank là ngân hàng tư nhân có số lượng điểm giao dịch lớn nhất trong nhóm ngân hàng tư nhân, thậm chí vượt cả một số ngân hàng thương mại Nhà nước.

Lợi thế này giúp LPBank tiếp cận hàng triệu khách hàng tại những khu vực mà nhiều ngân hàng khác chưa hiện diện. Trong khi phần lớn tổ chức tín dụng tập trung vào các đô thị lớn, LPBank lựa chọn đi sâu vào thị trường nông thôn, vùng sâu vùng xa và nhóm khách hàng đại chúng như hộ kinh doanh, tiểu thương hay người dân lần đầu tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức. Chiến lược này giúp ngân hàng xây dựng được nền khách hàng rộng lớn và bền vững từ rất sớm.

Không chỉ tạo lợi thế về độ phủ, mạng lưới này còn mang lại cho LPBank một tài sản vô hình quan trọng là niềm tin của khách hàng. Tại nhiều địa phương, bưu điện vốn là một phần quen thuộc của đời sống cộng đồng. Khi các dịch vụ ngân hàng được cung cấp ngay tại những điểm giao dịch này, rào cản tiếp cận dịch vụ tài chính được thu hẹp đáng kể. Đây được xem là nền tảng giúp LPBank thực hiện chiến lược tài chính toàn diện từ rất sớm, trước khi khái niệm này trở thành định hướng lớn của ngành ngân hàng Việt Nam.

Sau khi xây dựng được nền khách hàng rộng lớn nhờ mạng lưới, LPBank tiếp tục chuyển mình sang giai đoạn tăng trưởng mới dựa trên công nghệ và hiệu quả vận hành. Thành quả của quá trình này được phản ánh rõ nét trong kết quả kinh doanh những năm gần đây. Cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng vượt 605.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 14.200 tỷ đồng, thuộc nhóm ngân hàng tư nhân có hiệu quả sinh lời cao nhất hệ thống.

Một dấu ấn khác khiến LPBank trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường là chính sách cổ tức. Năm 2026, ngân hàng quyết định dành gần 9.000 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Đây là một trong những mức cổ tức tiền mặt cao nhất ngành ngân hàng trong nhiều năm trở lại đây.

Việc chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 30% giúp LPBank trở thành ngân hàng có mức cổ tức tiền mặt cao nhất hệ thống trong năm 2026, đồng thời nằm trong nhóm hiếm hoi duy trì chính sách chi trả hoàn toàn bằng tiền mặt với quy mô lớn.

Trước đó, trong năm 2025, ngân hàng cũng đã chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng số lợi nhuận dùng để chia cổ tức là 7.468 tỷ đồng.﻿

Theo lãnh đạo LPBank, việc chi trả cổ tức tiền mặt quy mô lớn không chỉ thể hiện năng lực tài chính của ngân hàng mà còn là cam kết gia tăng giá trị cho cổ đông. Trong bối cảnh phần lớn ngân hàng ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng vốn hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu, việc LPBank mạnh tay chi hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt cho cổ đông được xem là tín hiệu cho thấy khả năng tạo lợi nhuận và dòng tiền của ngân hàng đã bước sang một giai đoạn mới.

Chia sẻ tại đại hội đồng thường niên ngày 28/4 vừa qua, Phó Chủ tịch HĐQT Bùi Thái Hà cho biết việc chia cổ tức 30% bằng tiền mặt là nỗ lực rất lớn của ngân hàng. Tuy nhiên thì để hoạt động an toàn, hiệu quả thì ban lãnh đạo cũng tính toán để LPBank luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về vốn và các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.