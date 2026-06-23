Cổ phiếu LPBank tăng kịch trần sáng 23/6

Phiên giao dịch sáng 23/6, cổ phiếu LPB của LPBank gây chú ý thị trường khi tăng kịch trần (+6,91%) lên 52.600 đồng/cp. Đây là phiên tăng giá thứ 7 liên tiếp của cổ phiếu này trong thời gian gần đây, với mức tăng tổng cộng 15,6%.

Trong diễn biến liên quan, LPBank vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Theo danh sách cập nhật đến ngày 23/6/2026, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) hiện là cổ đông lớn nhất tại LPBank với gần 195,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn điều lệ. Ngoài lượng cổ phần trực tiếp nắm giữ, người có liên quan của cổ đông này sở hữu thêm 100.544 cổ phiếu, tương đương 0,0034% vốn điều lệ ngân hàng.



Đứng thứ hai trong danh sách là ông Phạm Nhật Vượng với 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ. Theo công bố của LPBank, người liên quan đến ông Vượng không sở hữu cổ phần LPB.

Mới đây, tháng 5/2026, LPBank đã triển khai đợt chi trả cổ tức tiền mặt 30% cho năm tài chính 2025 — mức cao nhất trong các ngân hàng năm 2026 và vượt đáng kể so với mức 25% của năm trước. Với hơn 2,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả tới khoảng 8.962 tỷ đồng.