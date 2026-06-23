Đồng yên Nhật rơi xuống sát đáy 40 năm, nguy cơ can thiệp tăng cao

Tiếp tục cảnh báo việc can thiệp

Hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin quen thuộc cho biết, Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào cuối ngày thứ Hai, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về những biến động mạnh của đồng yên Nhật.

Trong khi đài truyền hình TBS của Nhật Bản cũng trích dẫn những nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết trước đó rằng, cuộc họp tập trung vào các biện pháp chính sách đối với đồng yên đang suy yếu kỷ lục, có thể bao gồm cả can thiệp tiền tệ.

Đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu trong ngày thứ Hai, thậm chí có thời điểm đã rơi xuống dưới mức 161,6 JPY/USD. Nếu xuyên thủng mức 161,96 JPY/USD, đồng nội tệ của Nhật sẽ rơi xuống mức yếu nhất kể từ năm 1986. Mặc dù sau đó đồng nội tệ của Nhật đã phục hồi trở lại và đang được giao dịch ở mức 161,57 JPY/USD vào đầu giờ sáng thứ Ba (23/6), song nó vẫn thấp hơn nhiều mức tâm lý 160 JPY/USD, mức mà Tokyo đã phải ra tay can thiệp vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua.

Cuộc thảo luận giữa bà Katayama và ông Bessent diễn ra trong bối cảnh các nhà chức trách tài chính Nhật Bản khiến thị trường hoang mang về khả năng can thiệp tiền tệ, với việc thiếu các tín hiệu rõ ràng cho thấy có thể có sự thay đổi trong chiến thuật truyền thông.

Hôm thứ Hai, bà Katayama cho biết, Tokyo “sẽ phản ứng thích đáng với những biến động tiền tệ bất cứ lúc nào”, lặp lại một cụm từ mà các nhà chức trách thường xuyên sử dụng bất kể mức độ nào của đồng yên.

Điều đó trái ngược với một số bình luận trước đây của bà Katayama, khi bà đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ hơn, bao gồm cả việc nói rằng chính phủ có “quyền tự do” can thiệp.

Thị trường cũng đang chờ xem liệu Atsushi Mimura - nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản có lên tiếng hay không. Không giống như Bộ trưởng Tài chính Katayama, người thường xuyên tổ chức các cuộc họp báo, ông Mimura ít phát biểu hơn. Do đó, thị trường xem những bình luận của ông như những tín hiệu chính sách có chủ đích hơn.

Tuy nhiên ông Mimura đã giữ im lặng trước công chúng kể từ đầu tháng 5, ngay sau khi Nhật Bản ra tay can thiệp để hỗ trợ đồng yên lần đầu tiên sau gần 2 năm. Vài giờ trước động thái này, ông nói rằng thời điểm "hành động quyết đoán" đang đến gần, đồng thời nói thêm đó là “lời cảnh báo cuối cùng” cho thị trường.

Có thể can thiệp bất ngờ

Đó là vấn đề đang được các nhà đầu tư quan tâm hiện nay. Mặc dù Mimura đã không lên tiếng kể từ đầu tháng 5, song hai nguồn tin chính phủ cho biết, cảnh báo của ông vẫn còn hiệu lực, nhấn mạnh khả năng can thiệp đột ngột của Tokyo.

Các nhà phân tích cho rằng, Tokyo có thể đang cố tình điều chỉnh cách tiếp cận truyền thông của mình sau khi thông điệp được báo trước rõ ràng của ông Mimura đã cho phép các nhà đầu cơ thanh lý các vị thế bán khống yên trước đó, làm giảm tác động của sự can thiệp.

“Một số nhà đầu cơ có thể đã thoát ra mà không bị thiệt hại gì, vì vậy sự can thiệp tiếp theo có thể được thực hiện càng bất ngờ càng tốt”, Shota Ryu - Chiến lược gia ngoại hối tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities cho biết. Do các phát ngôn của quan chức không mang tính cấp bách, thị trường có thể bị cám dỗ đẩy đồng yên xuống, nhưng “vẫn có sự thận trọng cao về khả năng can thiệp”, ông nói thêm.

Theo dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) hôm thứ Hai, vị thế bán khống ròng đầu cơ đối với đồng yên đã tăng lên 150.132 hợp đồng, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2024.

Yuji Saito - Cố vấn điều hành tại SBI FX Trade cho biết, sự thay đổi kỳ vọng hướng tới việc tăng lãi suất của Mỹ, cùng với sự bất ổn mới ở Trung Đông đẩy giá dầu lên, đã khiến các nhà đầu tư khó cắt giảm các vị thế mua đôla khi không có mối đe dọa can thiệp sắp xảy ra. “Điều đó cuối cùng có thể làm tăng tác động của bất kỳ sự can thiệp nào, vì các nhà chức trách sẽ hành động trong khi các vị thế vẫn đang bị kéo căng”, ông nói.

Tuần trước, đồng yên suy yếu xuống mức 161,8, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2024, xóa sạch những thành quả đạt được sau vòng can thiệp từ ngày 30/4. Dữ liệu từ Bộ Tài chính Nhật cho thấy, Tokyo đã chi kỷ lục 11,7 nghìn tỷ yên (72,44 tỷ đô la) để can thiệp vào thị trường ngoại hối từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Đồng yên yếu kéo dài đang làm tăng chi phí nhập khẩu và gia tăng áp lực giá cả, trong khi cú sốc năng lượng do Trung Đông gây ra đã đẩy giá nhiên liệu lên cao, khiến NHTW Nhật (BOJ) cảnh báo rằng họ có nguy cơ tụt hậu so với lạm phát.

Phó Thống đốc BOJ yozo Himino cho biết trước Quốc hội hôm thứ Hai rằng, lạm phát có thể vượt quá mục tiêu 2% của ngân hàng, một lần nữa cảnh báo về cái giá phải trả khi chậm trễ trong việc tăng lãi suất.