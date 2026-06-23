MB cung cấp Ngoại tệ mặt hợp pháp, sẵn sàng cho hành trình quốc tế

Bạn đã hoàn thiện thủ tục du học cho con, hành trang chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn còn lo lắng nên đổi ngoại tệ mặt ở đâu cho con mang theo trong những ngày đầu con bước chân tới đất nước xa lạ, con cần một khoản tiền mặt nhỏ để trang trải chi phí ban đầu như tiền đi lại, tiền ăn, tiền tips…?

Bạn được công ty cử đi công tác nước ngoài, mọi chi phí ăn ở đã được công ty chi trả tuy nhiên bạn vẫn cần dắt túi một chút tiền mặt để chi tiêu cá nhân, bạn đang băn khoăn mua ngoại tệ tiền mặt ở đâu nhanh gọn cho chuyến công tác của mình?

Thấu hiểu những băn khoăn lo lắng ấy, MB cung cấp dịch vụ bán ngoại tệ tiền mặt cho mục đích du lịch, du học, công tác, giúp khách hàng loại bỏ hoàn toàn các rủi ro liên quan đến thị trường tự do. Với quy trình chuẩn hóa hợp pháp, dịch vụ này mang tới sự yên tâm cho khách hàng nhờ tính minh bạch về tỷ giá và tính pháp lý cao.

Cùng MB - chủ động ngoại tệ cho mọi hành trình quốc tế trọn vẹn.

Tại sao nên chọn dịch vụ đổi ngoại tệ tại MB?

Hạn mức lên đến 5.000 USD/giao dịch.

Tính an toàn và pháp lý: mọi giao dịch đều thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo khách hàng không bị rủi ro liên quan đến tiền giả hoặc các vấn đề liên quan đến việc lưu thông ngoại tệ trái phép

Tỷ giá cạnh tranh: Việc cập nhật tỷ giá liên tục theo thị trường giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí cho chuyến đi của mình. Trong một vài trường hợp, việc khách hàng đổi tiền mặt trước sẽ có lợi thế về tỷ giá hơn so với việc chi tiêu thẻ.

Đa dạng các loại ngoại tệ: khách hàng có thể lựa chọn các loại ngoại tệ mong muốn phù hợp với quốc gia của mình. Ngân hàng luôn sẵn sàng với các loại ngoại tệ phổ biến như: USD, EUR, AUD, CAD, KRW, JPY, SGD…

Với dịch vụ đổi tiền mặt chuyên nghiệp, mỗi chuyến đi xa không còn là nỗi lo tài chính mà trở thành một hành trình tận hưởng trọn vẹn. Hãy để MB trở thành người bạn đồng hành tin cậy trên mỗi bước chân đi tới quốc gia mới của bạn.

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Chủ động tài chính giúp khách hàng tự tin tận hưởng mọi chuyến đi quốc tế.

Thông tin dịch vụ: Mọi chi tiết về dịch vụ đổi ngoại tệ, quý khách vui lòng liên hệ:

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