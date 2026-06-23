Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cán bộ ngân hàng lừa dối khách hàng, chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Lợi dụng vị trí quản lý khách hàng tại ngân hàng, Trần Tuấn dựng nhiều kịch bản vay đáo hạn, lừa nhiều người chuyển tiền rồi ném vào sàn vàng ảo, cá độ bóng đá...

Ngày 22/6, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Trần Tuấn (nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng tại giao dịch Lê Trọng Tấn của một ngân hàng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Tuấn tại phiên tòa ngày 22/6.

Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn một số nội dung chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2023, do thua lỗ khi tham gia các sàn giao dịch vàng ảo, Tuấn rơi vào tình trạng nợ nần. Để có tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư, bị cáo này đã lợi dụng uy tín cá nhân cùng vị trí công tác tại ngân hàng để đưa ra nhiều thông tin gian dối, lừa khách hàng và người quen chuyển tiền cho mình.

Cáo trạng xác định, trong vụ việc thứ nhất, Tuấn nói dối cần vay tiền để thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn. Tin tưởng, vợ chồng ông Lưu Châu và bà Dụng Thị Ánh đã tham gia ký kết các giao dịch giả cách liên quan đến căn nhà của mình nhằm huy động vốn cho Tuấn. Đồng thời, Tuấn còn đưa ra những thông tin không đúng sự thật để ông Phan Tất Hiển tiếp tục cho vay tiền.

Bằng thủ đoạn này, Tuấn chiếm đoạt 6 tỷ đồng.

Ở vụ việc thứ hai, Tuấn lợi dụng mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - khách hàng đang có tài sản thế chấp tại ngân hàng để dựng lên câu chuyện cần vốn đáo hạn. Tuấn sau đó lừa ông Đặng Bá Long và ông Hồ Tấn Chương giao tổng số tiền 11,3 tỷ đồng thông qua các hợp đồng đặt cọc, thế chấp tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, theo cáo trạng, Tuấn sử dụng để đầu tư vào sàn vàng ảo Trustmarket, cá cược bóng đá trên trang 188BET, đầu tư chứng khoán, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Phần lớn số tiền này đã bị thua lỗ hoặc sử dụng hết.

Cơ quan công tố xác định tổng số tiền Trần Tuấn chiếm đoạt của các bị hại lên tới 17,3 tỷ đồng . Dù đã khắc phục một phần hậu quả cho một số người liên quan, bị cáo hiện vẫn còn nghĩa vụ bồi thường nhiều tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhận định hành vi của Trần Tuấn đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Ngoài tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo và khắc phục một phần hậu quả, đối tượng còn bị xem xét các tình tiết tăng nặng như lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội và phạm tội nhiều lần.

Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, bị cáo bị cáo trạng truy tố theo khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù.

Theo Tân Châu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Top 1.000 nhà băng lớn nhất thế giới: Singapore có 7, Thái Lan có 10, Việt Nam gây bất ngờ lớn

Top 1.000 nhà băng lớn nhất thế giới: Singapore có 7, Thái Lan có 10, Việt Nam gây bất ngờ lớn Nổi bật

Dự báo lợi nhuận quý II ngành ngân hàng: Một nhà băng cao gấp rưỡi cùng kỳ, VietinBank có thể lãi gần 15.000 tỷ

Dự báo lợi nhuận quý II ngành ngân hàng: Một nhà băng cao gấp rưỡi cùng kỳ, VietinBank có thể lãi gần 15.000 tỷ Nổi bật

CEO Techcombank: Biến động năng lượng toàn cầu không làm chệch hướng tăng trưởng của Việt Nam

CEO Techcombank: Biến động năng lượng toàn cầu không làm chệch hướng tăng trưởng của Việt Nam

13:30 , 23/06/2026
MB cung cấp Ngoại tệ mặt hợp pháp, sẵn sàng cho hành trình quốc tế

MB cung cấp Ngoại tệ mặt hợp pháp, sẵn sàng cho hành trình quốc tế

13:30 , 23/06/2026
Cổ phiếu LPBank tăng kịch trần sáng 23/6

Cổ phiếu LPBank tăng kịch trần sáng 23/6

11:50 , 23/06/2026
ACB cảnh báo 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến tại Việt Nam

ACB cảnh báo 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến tại Việt Nam

09:58 , 23/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên