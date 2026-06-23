NHNN nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn: Những ngân hàng nào hưởng lợi nhất?

NHNN mới đây đã ban hành Thông tư 25/2026/TT-NHNN, nới lỏng một số tỷ lệ an toàn đối với các ngân hàng thương mại. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Theo đó, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn đã được nâng từ 30% lên 40%.

Đồng thời, Thống đốc NHNN được quyết định tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào tỷ lệ LDR theo từng thời kỳ (so với mức cố định 20% hiện tại theo Thông tư 08/2026/TT- NHNN).

Theo đánh giá của Vietcap, trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng cao từ loạt các dự án hạ tầng và dự án Xây dựng – Chuyển giao (BT) quy mô lớn và dài hạn, Thông tư 25 sẽ giúp nâng cao năng lực của các ngân hàng trong việc cung cấp nguồn vốn cho các dự án này. Áp lực lên các ngân hàng sẽ được giảm thiểu trong việc huy động vốn trung và dài hạn, vốn là nguồn vốn đắt đỏ và khó tiếp cận hơn tại thị trường Việt Nam.

Toàn ngành nói chung sẽ được hưởng lợi từ góc độ NIM. Tuy nhiên, một số ngân hàng có tỷ lệ tính đến cuối quý 1/2026 gần với mức trần cũ 30%, bao gồm Techcombank (TCB), VPBank (VPB) và MB (MBB), sẽ được hưởng lợi nhiều hơn.

Ngoài ra, các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank (VCB), BIDV(BID) và VietinBank (CTG), vốn là những ngân hàng có dư nợ

cho vay lớn trong lĩnh vực hạ tầng, cũng sẽ được hưởng lợi khi tiến độ giải ngân các khoản vay trung và dài hạn được đẩy nhanh, mặc dù tỷ lệhiện tại của các ngân hàng này không quá sát mức trần 30%.

Về quy định tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, nhóm phân tích của Vietcap cho rằng rằng thay đổi này sẽ giúp NHNN có được sự linh hoạt hơn trong việc hỗ trợ thanh khoản hệ thống. Ví dụ, nếu NHNN quyết định nâng tỷ lệ này, điều đó sẽ giúp giảm tỷ lệ LDR của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh do hầu hết tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được gửi tại đây.

Ước tính mỗi 10% thay đổi trong tỷ lệ này sẽ dẫn đến mức thay đổi từ 0,6-0,8 điểm % trong tỷ lệ LDR của các ngân hàng quốc doanh VCB, BID, CTG.



Nhìn chung, những thay đổi này sẽ giúp giảm bớt áp lực chi phí vốn tăng của các ngân hàng trong thời gian gần đây, từ đó giúp hạ lãi suất cho vay và hỗ trợ nền kinh tế.

Ngoài ra, Thông tư này tái khẳng định lập trường linh hoạt của NHNN đối với chính sách tiền tệ trong việc cân bằng giữa thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo ổn định vĩ mô.

Mặc dù Vietcap thừa nhận rằng những thay đổi này sẽ làm tăng rủi ro lệch pha kỳ hạn đối với hệ thống, đây là một hành động chính sách phù hợp nhằm tối ưu hóa nguồn vốn sẵn có để hỗ trợ mục

tiêu đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng của Chính phủ, chiến lược mang tính cốt lõi đối với khả năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

Dựa trên các quan sát về thông lệ quốc tế, Vietcap cho rằng các ngân hàng thương mại sẽ tài trợ vốn cho giai đoạn xây dựng của các dự án hạ tầng này. Khi các dự án đi vào vận hành và tạo ra dòng tiền, các chủ đầu tư dự án có thể tiếp cận thị trường quốc tế để tái cơ cấu các khoản vay, từ đó làm giảm rủi ro cho các ngân hàng thương mại trong nước.﻿