Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính thức chốt ngày 18.000 tỷ đồng về tài khoản Vingroup

| | Thị trường chứng khoán

Chính thức chốt ngày 18.000 tỷ đồng về tài khoản Vingroup

Đây là số tiền Vinhomes chi trả cho cổ đông trong đợt chia cổ tức tiền mặt lớn nhất lịch sử.

CTCP Vinhomes (mã VHM) vừa thông báo ngày 22/7 là ngày thanh toán cho đợt cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/6.

Với 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vinhomes dự chi cho đợt cổ tức này lên đến gần 25.000 tỷ đồng. Vingroup với vai trò là công ty mẹ chi phối 72% cổ phần sẽ nhận về 18.000 tỷ đồng từ đợt cổ tức lần này của Vinhomes. Đây là đợt cổ tức tiền mặt lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam tính theo số tiền chi trả.

Ngoài phương án chia cổ tức tiền mặt, Vinhomes còn có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam xét về số tiền chi trả và lượng cổ phiếu phát hành. Thời gian thực hiện trong quý 2-3/2026.

Năm 2026, Vinhomes lên kế hoạch kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 86% và 38% so với thực hiện năm ngoái.

Quý đầu năm, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 65.114 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả đạt được, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VHM đang giao dịch quanh vùng giá 156.000 đồng/cp. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 600.000 tỷ đồng. Con số này đưa Vinhomes vững vàng ở vị trí số 2 sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ sau tập đoàn mẹ là Vingroup.

PV

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Đại gia" khai thác vàng bạc lớn nhất Việt Nam chốt ngày trả cổ tức hơn 90%

"Đại gia" khai thác vàng bạc lớn nhất Việt Nam chốt ngày trả cổ tức hơn 90% Nổi bật

Một doanh nghiệp Việt nhắm đến hàng loạt dự án dầu khí, điện gió tỷ USD tại Đông Nam Á

Một doanh nghiệp Việt nhắm đến hàng loạt dự án dầu khí, điện gió tỷ USD tại Đông Nam Á Nổi bật

Phó Tổng Giám đốc MB không bán hết 1 triệu cổ phiếu MBB như đăng ký

Phó Tổng Giám đốc MB không bán hết 1 triệu cổ phiếu MBB như đăng ký

14:00 , 23/06/2026
Một doanh nghiệp “họ” FPT lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%

Một doanh nghiệp “họ” FPT lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%

13:53 , 23/06/2026
Áp lực của những quyết định triệu đô

Áp lực của những quyết định triệu đô

13:30 , 23/06/2026
Chứng khoán Hòa Bình bị UBCKNN “tuýt còi”

Chứng khoán Hòa Bình bị UBCKNN “tuýt còi”

13:28 , 23/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên