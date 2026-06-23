Chính thức chốt ngày 18.000 tỷ đồng về tài khoản Vingroup

CTCP Vinhomes (mã VHM) vừa thông báo ngày 22/7 là ngày thanh toán cho đợt cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/6.

Với 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vinhomes dự chi cho đợt cổ tức này lên đến gần 25.000 tỷ đồng. Vingroup với vai trò là công ty mẹ chi phối 72% cổ phần sẽ nhận về 18.000 tỷ đồng từ đợt cổ tức lần này của Vinhomes. Đây là đợt cổ tức tiền mặt lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam tính theo số tiền chi trả.

Ngoài phương án chia cổ tức tiền mặt, Vinhomes còn có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam xét về số tiền chi trả và lượng cổ phiếu phát hành. Thời gian thực hiện trong quý 2-3/2026.

Năm 2026, Vinhomes lên kế hoạch kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 86% và 38% so với thực hiện năm ngoái.

Quý đầu năm, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 65.114 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả đạt được, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VHM đang giao dịch quanh vùng giá 156.000 đồng/cp. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 600.000 tỷ đồng. Con số này đưa Vinhomes vững vàng ở vị trí số 2 sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ sau tập đoàn mẹ là Vingroup.