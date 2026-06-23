Phó Tổng Giám đốc MB không bán hết 1 triệu cổ phiếu MBB như đăng ký

Bà Phạm Thị Trung Hà- Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, MCK: MBB, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 22/5/2026 đến ngày 20/6/2026, bà Hà đã bán ra thành công 678.900 cổ phiếu MB trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký bán, tương ứng 68%. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì thay đổi kế hoạch tiêu dùng cá nhân.

Sau giao dịch nêu trên, lượng cổ phiếu do Phó Tổng Giám đốc của MB nắm giữ giảm từ gần 4,04 triệu cổ phiếu xuống còn gần 3,36 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0501% xuống mức 0,0417%.

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Trong một diễn biến khác, ngày 9/6/2026, MB đã phát hành 1.500 trái phiếu mã MBB12614 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 150 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 10 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 9/6/2036. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,...không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô MBB12614 có lãi suất phát hành 8,4%/năm.

Trước đó, ngày 5/6, MB đã phát hành 500 trái phiếu mã MBB12612 và 1.000 trái phiếu mã MBB12613, mỗi trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng; tương ứng giá trị phát hành lần lượt là 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Hai lô trái phiếu này cùng có kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 5/6/2036.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng cũng tích cực mua lại trái phiếu. Cụ thể, ngày 27/5/2026, MB đã chi 200 tỷ đồng để tất toán sớm trái phiếu mã MBBL2431011.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 27/5/2024, giá trị phát hành 200 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 27/5/2031. Như vậy, ngân hàng đã mua lại toàn bộ trái phiếu chỉ sau 2 năm phát hành.

Ngoài ra, MB cũng lên kế hoạch chi 2.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã MBB12510, thời gian thực hiện vào ngày 23/6/2026.

Lô trái phiếu nêu trên được MB phát hành ra thị trường trong nước từ tháng 6/2025, kỳ hạn 3 năm và ngày đáo hạn theo trong tháng 6/2028.

PV