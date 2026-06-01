Một doanh nghiệp Việt nhắm đến hàng loạt dự án dầu khí, điện gió tỷ USD tại Đông Nam Á

Theo báo cáo phân tích mới đây, Vietcap đánh giá cơ hội trong ngắn hạn với các dự án dầu khí tại Trung Đông và dự án Hải Sư Vàng có thể mang lại tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận năm 2027 của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã PVS).

Trong đó, dự án Hải Sư Vàng đang tiến triển nhanh hơn so với kỳ vọng và có thể mang lại cơ hội hợp đồng quy mô lớn. PVS cho biết mô hình phát triển mỏ vẫn chưa được chốt, với hai phương án hiện đang được xem xét: (1) sử dụng giàn xử lý trung tâm (CPP) hoặc (2) tàu FPSO.

PVS kỳ vọng chủ đầu tư sẽ hoàn tất kế hoạch phát hành phát triển mỏ vào đầu năm 2027, tạo tiền đề cho FID, tiếp theo là triển khai dự án trong giai đoạn 2027–2028 và đón dòng dầu đầu tiên vào năm 2029.

Ban lãnh đạo PVS chỉ ra rằng dù lựa chọn phương án CPP hay FPSO, gói dịch vụ tiềm năng dự kiến sẽ ở mức lớn, ước tính khoảng vài trăm triệu USD. Những nhận định của PVS củng cố giả định của Vietcap về một hợp đồng trị giá 500 triệu USD từ mỏ dầu này.

Về dài hạn, cổ đông đã thông qua chiến lược giai đoạn 2026–2030 của PVS, theo đó định hướng tái định vị doanh nghiệp theo hướng từ mô hình nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí truyền thống sang mô hình nhà thầu công nghiệp năng lượng trong khu vực, với các trụ cột tăng trưởng cốt lõi như sau:

Thượng nguồn dầu khí (trong nước và quốc tế) : PVS nhắm tới các dự án thượng nguồn quy mô lớn trong nước, bao gồm (1) Sư Tử Trắng Giai đoạn 2, (2) Cá Voi Xanh, (3) các dự án tại Việt Nam của Murphy Oil như Hải Sư Vàng và Lạc Đà Hồng, và (4) PVS cũng đặt mục tiêu theo đuổi các dự án phát triển mỏ và hạ tầng năng lượng, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, nơi hoạt động tái thiết hậu xung đột Mỹ - Iran có thể tạo ra các cơ hội EPC quy mô lớn.

Năng lượng tái tạo ngoài khơi : Các dự án mục tiêu bao gồm dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi sang Singapore và Malaysia, dự án điện gió ngoài khơi của PVN và các khoản đầu tư rộng hơn vào chuỗi cung ứng. PVS cũng đặt mục tiêu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi, bao gồm việc sản xuất cáp ngầm dưới biển, trụ tháp tua-bin gió, tua-bin gió và phụ tùng thay thế thông qua các hình thức liên doanh.

Hạ tầng năng lượng trong nước : (1) Dự án kho dự trữ xăng dầu quốc gia tại Thanh Hóa, (2) các dự án kho cảng LNG và dự án nhiệt điện khí theo Quy hoạch điện VIII, như LNG Sơn Mỹ, Kho cảng LNG Thị Vải Giai đoạn 2, và các dự án nhiệt điện khí tại Cần Thơ và Đà Nẵng, (3) dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, (4) điện hạt nhân(PVS đặt mục tiêu chuẩn bị năng lực để tham gia các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2) và (5) Trung tâm công nghiệp & dịch vụ năng lượng tái tạo tại Rạch Dừa - TP.HCM, (6) Trung tâm năng lượng sinh thái và công nghiệp của PVN.

Vietcap cho rằng khối lượng công việc lớn từ dự án Cá Voi Xanh, dự án điện gió ngoài khơi của PVN, xuất khẩu điện gió ngoài khơi sang Singapore và điện hạt nhân là những yếu tố hỗ trợ cho dự báo lợi nhuận giai đoạn 2028-2030 của PVS.

PVS cho biết rằng đối với dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi Singapore – Malaysia, các hoạt động khảo sát gió, hải văn và thủy văn dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 6/2026, với các đề xuất kỹ thuật và thương mại sơ bộ dự kiến sẽ được trình lên Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) vào tháng 9/2026.

Ban lãnh đạo hiện kỳ vọng FID của dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi vào năm 2029, muộn hơn so với kế hoạch trước đây do cần có sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ và phối hợp xuyên biên giới, với thời điểm vận hành thương mại (COD) dự kiến vào năm 2034.

PVS cũng cho biết các cuộc đàm phán cho liên doanh sản xuất cáp ngầm dưới biển đã bước vào giai đoạn cuối, với vướng mắc chính còn tồn đọng liên quan đến quy mô dự án, do đối tác nước ngoài ưu tiên quy mô đầu tư lớn hơn, trong khi PTSC ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn. Ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ có quyết định cuối cùng về quy mô dự án vào quý 3/2026, với khả năng khởi công xây dựng vào năm 2027 và vận hành thương mại vào năm 2029.