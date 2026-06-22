Thị trường tiền số hôm nay, 22-6: Bitcoin bật tăng

Tối 22-6, thị trường tiền số tiếp tục đi lên. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 2%, tiến sát mốc 65.300 USD.

Nhiều đồng tiền số khác cũng ghi nhận mức tăng tích cực. Ethereum và BNB cùng tăng hơn 2%, trong khi XRP và Solana tăng trên 1%.

Theo Cointelegraph, Bitcoin khởi đầu tuần quanh vùng 64.000 USD và gần như đi ngang trong những ngày đầu, dù thị trường đang đối mặt nhiều yếu tố có thể tác động mạnh trong thời gian tới.

Một trong những áp lực đáng chú ý là diễn biến liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran. Trong bối cảnh hai bên tiếp tục đàm phán, chỉ số sức mạnh đồng USD (DXY) đã vượt mốc 100, lên mức cao nhất trong hơn một năm.

Thông thường, đồng USD mạnh lên sẽ gây bất lợi cho thị trường tiền số. Do đó, nếu DXY duy trì trên mốc 100, áp lực lên Bitcoin và các tài sản rủi ro có thể gia tăng.

Bitcoin đang ở mức 65.296 USD Nguồn: OKX

Thậm chí, một số dự báo cho rằng chỉ số này có thể tiến tới vùng 106, qua đó tạo thêm lực cản cho đà tăng của thị trường. Dù vậy, Bitcoin vẫn giữ ổn định quanh vùng 64.000 USD sau những biến động nhẹ cuối tuần.

Về xu hướng ngắn hạn, một số chuyên gia nhận định tháng 7 có thể tích cực hơn. Dữ liệu lịch sử cho thấy, nếu tháng 6 giảm thì tháng 7 thường có xu hướng tăng. Tuy nhiên, đà tăng này có thể chỉ mang tính phục hồi ngắn hạn, thay vì xác lập xu hướng tăng bền vững.

Trong tuần này, thị trường cũng dồn sự chú ý vào dữ liệu lạm phát của Mỹ, đặc biệt là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố vào thứ Năm. Trước đó, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm, một phần do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị.

Lạm phát duy trì ở mức cao khiến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất trở nên thấp hơn. Thậm chí, thị trường còn tính đến khả năng cơ quan này tiếp tục tăng lãi suất, qua đó tạo thêm áp lực lên Bitcoin.

Bên cạnh đó, các yếu tố như thâm hụt ngân sách lớn và gián đoạn chuỗi cung ứng cũng góp phần đẩy chi phí tăng cao.

Ở một diễn biến khác, giá dầu đã giảm mạnh xuống khoảng 73 USD/thùng sau khi có tín hiệu hạ nhiệt từ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Dù Bitcoin thường có xu hướng biến động ngược với giá dầu, mối liên hệ này gần đây không còn rõ ràng.

Một số dữ liệu cho thấy vùng 60.000 USD đang đóng vai trò là đáy ngắn hạn của Bitcoin, nhờ lực mua tích lũy tương đối tốt tại khu vực này.

Tuy nhiên, áp lực bán vẫn hiện hữu, chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư ngắn hạn. Trong tháng 6, lượng Bitcoin chuyển lên sàn Binance từ nhóm này vượt 80.000 Bitcoin chỉ trong 7 ngày, tương đương khoảng 5 tỉ USD, phản ánh tâm lý lo ngại khi giá giảm.

Trong khi đó, các nhà đầu tư lớn vẫn giữ thái độ thận trọng và chưa có dấu hiệu bán tháo mạnh. Điều này cho thấy thị trường có thể đang trong giai đoạn tích lũy và ổn định, thay vì bước vào một đợt giảm sâu.