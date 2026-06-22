Tự doanh CTCK bán ròng phiên đầu tuần, ngược chiều "tung" trăm tỷ gom 1 cổ phiếu ngân hàng

Thị trường có phiên giao dịch đầu tuần 22/6 nkhá tích cực. Chỉ số chính tăng điểm đầu phiên, điều chỉnh nhẹ với thanh khoản giảm và tiếp tục tăng điểm tốt đến cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index tăng 33,37 điểm (+1,83%) lên mức 1.857,91 điểm. ﻿Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp tục bán ròng khoảng 220 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 157 tỷ đồng trên HOSE.

Ở chiều mua ròng, cổ phiếu EIB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 106 tỷ đồng. Theo sau là VCI (14 tỷ), E1VFVN30 (13 tỷ), HAH (7 tỷ), VIC (5 tỷ), ACB và KBC cùng đạt 4 tỷ đồng, CTG và GMD cùng ghi nhận mức 3 tỷ đồng, trong khi FUEVN100 được mua ròng 2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VNM với giá trị -55 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-43 tỷ), FPT (-30 tỷ), VHM (-28 tỷ), MBB (-27 tỷ), MWG (-22 tỷ), MSN (-20 tỷ), VIB (-18 tỷ), TCB (-17 tỷ) và VRE (-15 tỷ đồng).