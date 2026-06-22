Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự doanh CTCK bán ròng phiên đầu tuần, ngược chiều "tung" trăm tỷ gom 1 cổ phiếu ngân hàng

| | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng phiên đầu tuần, ngược chiều "tung" trăm tỷ gom 1 cổ phiếu ngân hàng

Tự doanh CTCK bán ròng 157 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường có phiên giao dịch đầu tuần 22/6 nkhá tích cực. Chỉ số chính tăng điểm đầu phiên, điều chỉnh nhẹ với thanh khoản giảm và tiếp tục tăng điểm tốt đến cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index tăng 33,37 điểm (+1,83%) lên mức 1.857,91 điểm. ﻿Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp tục bán ròng khoảng 220 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 157 tỷ đồng trên HOSE.

Ở chiều mua ròng, cổ phiếu EIB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 106 tỷ đồng. Theo sau là VCI (14 tỷ), E1VFVN30 (13 tỷ), HAH (7 tỷ), VIC (5 tỷ), ACB và KBC cùng đạt 4 tỷ đồng, CTG và GMD cùng ghi nhận mức 3 tỷ đồng, trong khi FUEVN100 được mua ròng 2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VNM với giá trị -55 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-43 tỷ), FPT (-30 tỷ), VHM (-28 tỷ), MBB (-27 tỷ), MWG (-22 tỷ), MSN (-20 tỷ), VIB (-18 tỷ), TCB (-17 tỷ) và VRE (-15 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp 20.000 tỷ lên tiếng về khả năng chuyển sàn sang HoSE

Doanh nghiệp 20.000 tỷ lên tiếng về khả năng chuyển sàn sang HoSE Nổi bật

Chuyên gia gợi ý 3 nhóm ngành dòng tiền tìm tới trong mùa kết quả kinh doanh quý 2

Chuyên gia gợi ý 3 nhóm ngành dòng tiền tìm tới trong mùa kết quả kinh doanh quý 2 Nổi bật

Chứng khoán Vietcap bị xử phạt

Chứng khoán Vietcap bị xử phạt

18:23 , 22/06/2026
Khối ngoại tiếp đà bán ròng phiên VN-Index tăng mạnh, ngược chiều "tung" gần 400 tỷ gom một mã Bluechips

Khối ngoại tiếp đà bán ròng phiên VN-Index tăng mạnh, ngược chiều "tung" gần 400 tỷ gom một mã Bluechips

15:48 , 22/06/2026
Lần đầu tiên chế tạo được thép đặc chủng, Hoà Phát phá vỡ độc quyền của các "ông lớn" thế giới

Lần đầu tiên chế tạo được thép đặc chủng, Hoà Phát phá vỡ độc quyền của các "ông lớn" thế giới

14:14 , 22/06/2026
Bắt tạm giam loạt đối tượng sinh năm 2005 về tội "rửa tiền"

Bắt tạm giam loạt đối tượng sinh năm 2005 về tội "rửa tiền"

14:12 , 22/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên