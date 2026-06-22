Chứng khoán Vietcap bị xử phạt

Mới đây, CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI) công bố nhận được quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 17/6. Tuy nhiên, văn bản chưa nêu chi tiết vi phạm cũng như hình thức xử phạt lần này.

Ở một diễn biến khác, Vietcap vừa công bố ký kết khoản vay hợp vốn tín chấp trị giá 170 triệu USD, tương đương khoảng 4.471 tỷ đồng.

Khoản vay đi kèm quyền chọn tăng hạn mức, cho phép Vietcap nâng tổng quy mô tài trợ lên tối đa 370 triệu USD, tương đương khoảng 9.731 tỷ đồng. Theo công ty, đây là khoản tài trợ vốn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Vietcap.

Thương vụ được thu xếp và/hoặc cam kết cấp vốn bởi nhiều định chế tài chính trong khu vực, gồm Maybank Securities, Bank of China (Hong Kong), CTBC Bank Singapore, Cathay United Bank, First Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank, KGI Bank, Taipei Fubon Commercial Bank và Union Bank of Taiwan.

Mặt khác, Vietcap cũng vừa thông qua nghị quyết triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2026.

Số lượng phát hành tối đa 4,6 triệu cổ phiếu, giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành đợt này hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Theo kế hoạch, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu thưởng của người lao động bắt đầu từ ngày 17/6 và kéo dài đến hết ngày 24/6.

Vietcap công bố danh sách 178 người lao động dự kiến được mua cổ phiếu ESOP lần này. Trong đó, Tổng giám đốc Tôn Minh Phương được mua nhiều nhất với 480.000 cổ phiếu, Phó Tổng giám đốc Tuan Nhan dự mua 380.000 cổ phiếu, Phó Tổng giám đốc Đoàn Minh Thiện dự mua 250.000 cổ phiếu, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Bảo dự mua 150.000 cổ phiếu...

Hiện, cổ phiếu VCI đóng cửa phiên 22/6 tại mức 25.000 đồng/cổ phiếu, do đó, giá cổ phiếu ESOP chưa bằng một nửa thị giá cổ phiếu VCI.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, Vietcap ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.406 tỷ đồng, tăng khoảng 65% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 341 tỷ đồng, tăng gần 16% so với quý 1/2025.﻿

﻿Loạt CTCK bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Không chỉ Vietcap, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với nhiều công ty chứng khoán khác.

Ngày 18/6, Chứng khoán Bảo Việt công bố bị phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cụ thể, BVS đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ tại các ngày 1/7/2024 và 2/7/2024.

Cùng ngày, Chứng khoán Dầu khí cũng bị UBCKNN phạt tiền 125 triệu đồng do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Công ty đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có tại ngày 15/7/2024.﻿