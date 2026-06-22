Doanh nghiệp 20.000 tỷ lên tiếng về khả năng chuyển sàn sang HoSE

Ngày 18/6, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã PVS) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, bộ phận phân tích của Vietcap đã tham dự và cập nhật nhiều thông tin quan trọng.

Theo đó, ban lãnh đạo PVS lưu ý rằng doanh nghiệp đang theo dõi lộ trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam, theo đó các công ty niêm yết trên HNX dự kiến sẽ chuyển sang HoSE.

Trước đây, lộ trình này được quy định theo Thông tư 57/2021/TT-BTC và sau đó được sửa đổi bởi Thông tư 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025, với thời hạn được điều chỉnh và gia hạn muộn nhất đến ngày 31/12/2026 (quý 4/2026) theo các quy định sửa đổi bổ sung tiếp theo.

“Theo kịch bản cơ sở, nếu việc tái tổ chức thị trường diễn ra đúng kế hoạch, PVS sẽ không cần thực hiện quy trình chuyển sàn niêm yết riêng biệt từ HNX sang HOSE. Tuy nhiên, nếu lộ trình này tiếp tục bị trì hoãn, PVS sẽ chủ động nghiên cứu phương án chuyển niêm yết sang HoSE”, Vietcap dẫn lời ban lãnh đạo PVS.

Theo quan điểm của ban lãnh đạo PVS, việc niêm yết trên HoSE sẽ nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức và củng cố năng lực huy động vốn của PVS nhằm hỗ trợ cho danh mục đầu tư dài hạn của công ty.

Hiện tại, PVS là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trên sàn HNX với vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ và vốn hóa khoảng 20.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, PVS đặt mục tiêu doanh thu đạt 33.000 tỷ đồng (+1% so với năm 2025; +47% so với kế hoạch năm 2025) và LNST trước lợi ích CĐTS đạt 990 tỷ đồng (-21% so với năm 2025; +27% so với kế hoạch năm 2025).

Vietcap cũng lưu ý, trong giai đoạn 2022–2025, PVS liên tục vượt kế hoạch đề ra, với doanh thu và lợi nhuận thực tế lần lượt vượt kế hoạch ở mức trung bình là 52% và 92%.

Ban lãnh đạo PVS cho biết LNST trước lợi ích CĐTS sơ bộ trong nửa đầu năm 2026 đạt 627 tỷ đồng. Vietcap cho biếtchưa ghi nhận điều chỉnh đáng kể đối với dự báo lợi nhuận năm 2026, dù cần thêm đánh giá chi tiết, do: (1) PVS cho biết các số liệu sơ bộ mang tính thận trọng; (2) khả năng hoàn nhập dự phòng bảo lãnh trị giá 635 tỷ đồng tạo ra vùng đệm đáng kể; và (3) khoản bồi thường nhận được từ hợp đồng điện gió bị hủy (thông tin chi tiết chưa được công bố).

Với kết quả đạt được, cổ đông PVS đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2025 theo tỷ lệ100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của PVS sẽ tăng lên 6.137 tỷ đồng (+20% so với mức hiện tại là 5.114 tỷ đồng).

Đối với năm 2026, PVS đề xuất mức chi trả cổ tức là 7% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, so với giả định của chúng tôi là không chi trả cổ tức bằng tiền mặt.