Cổ phiếu Vingroup, Vinhomes tăng kịch trần ngày khởi công 5 dự án metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Thị trường chứng khoán bước vào phiên đầu tuần với tâm lý hưng phấn khi VN-Index tăng mạnh ngay trong phiên sáng. Kết phiên, chỉ số tăng hơn 32 điểm, tương đương 1,77%, lên mức 1.856 điểm. Đáng chú ý, nhóm Vingroup trở thành tâm điểm khi đồng loạt bứt phá, đóng góp phần lớn vào đà tăng của chỉ số.

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng hết biên độ lên 219.800 đồng/cổ phiếu, dư mua giá trần hơn 1 triệu đơn vị. Cùng chiều, cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) cũng có thời điểm chạm giá trần, vượt mốc 155.000 đồng/cp. Tương tự, VRE cũng bứt tốc 5,28% lên 91.500 đồng/cp.

Theo thống kê mức độ ảnh hưởng, VIC mang về hơn 23 điểm tăng cho VN-Index, VHM đóng góp khoảng 8,7 điểm và VRE thêm gần 0,75 điểm. Như vậy, riêng nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã kéo chỉ số tăng gần 33 điểm, gần như quyết định sắc xanh của thị trường trong phiên sáng.

Đà tăng mạnh của nhóm Vingroup diễn ra trong bối cảnh sáng 22/6, loạt dự án hạ tầng quy mô lớn tại Hà Nội chính thức được khởi công. Trong đó, liên danh Vinhomes - VinSpeed (thuộc hệ sinh thái Vingroup) được lựa chọn làm tổng thầu EPC cho 5 dự án đường sắt đô thị mới.

Lễ khởi công được tổ chức đồng loạt tại nhiều điểm cầu, với sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại điểm cầu trung tâm ở phường Việt Hưng, Hà Nội. Cùng với 5 tuyến đường sắt đô thị, thành phố cũng khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị chính sách sang triển khai các dự án hạ tầng và an sinh xã hội quy mô lớn.

Theo kế hoạch, 5 tuyến đường sắt đô thị có tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Đây được xem là một trong những chương trình phát triển hạ tầng đô thị lớn nhất từ trước đến nay, hướng tới hình thành mạng lưới giao thông đường sắt đô thị đồng bộ cho Hà Nội.

Bên cạnh câu chuyện hạ tầng, cổ phiếu VHM cũng nhận thêm sự chú ý từ kế hoạch chi trả cổ tức. Mới đây, HĐQT Vinhomes thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi trả lên tới khoảng 24.645 tỷ đồng. Là cổ đông lớn nhất nắm giữ khoảng 72% vốn Vinhomes, Vingroup dự kiến nhận về gần 18.000 tỷ đồng tiền mặt từ đợt cổ tức này.

Ngoài ra, Vinhomes cũng có kế hoạch phát hành thêm hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 41.000 tỷ đồng lên hơn 82.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và quý III/2026.