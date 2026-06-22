MBS: Loạt nhóm cổ phiếu đang âm thầm "hút tiền" giữa lúc VN-Index giằng co

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) nhận định thị trường chứng khoán toàn cầu vừa trải qua một tuần nhiều biến động khi loạt ngân hàng trung ương lớn công bố quyết định lãi suất.

MBS cho rằng việc duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài ("Higher for Longer") không chỉ tạo áp lực tâm lý lên thị trường mà còn phản ánh sự thay đổi về cấu trúc chi phí vốn trong giai đoạn 2026-2027. Xu hướng thắt chặt tiền tệ đang lan rộng trong nhóm các ngân hàng trung ương lớn, kéo theo những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt với các đồng tiền của thị trường mới nổi và các quốc gia xuất khẩu tài nguyên.

Hiện nhà đầu tư đang gia tăng kỳ vọng Fed có thể thực hiện thêm một hoặc hai lần tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Cùng với đó, đồng USD đã phục hồi trong vòng một tháng qua khi căng thẳng địa chính trị kéo dài và lạm phát tại Mỹ duy trì trên mức 4%. Các vị thế đặt cược vào xu hướng tăng giá của đồng bạc xanh ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2018, đưa đồng USD lên vùng cao nhất hơn một năm.

Dù môi trường lãi suất toàn cầu vẫn chịu nhiều sức ép, thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt tại Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, vẫn duy trì đà tăng tích cực. Theo MBS, dòng tiền hiện vẫn ưu tiên nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), khi các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục đóng vai trò động lực chính thúc đẩy thị trường. Việc lãi suất tăng chủ yếu phản ánh phản ứng với áp lực lạm phát năng lượng, song chưa đủ để làm suy yếu xu hướng tăng trưởng của nhóm công nghệ.

Nhịp hồi kỹ thuật của VN-Index

Đối với thị trường trong nước, MBS cho biết VN-Index đã hồi phục sau chuỗi giảm điểm kéo dài 4 tuần liên tiếp nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng của chỉ số tập trung trong phiên 18/6, trong khi trạng thái chung của thị trường vẫn đang ở vùng cân bằng tạm thời quanh khu vực 1.800-1.830 điểm.

Một số tín hiệu tích cực được ghi nhận như độ rộng thị trường được cải thiện rõ rệt, với bình quân cứ 4 cổ phiếu tăng giá mới có 1 cổ phiếu giảm giá. Bên cạnh đó, thanh khoản cũng bật tăng trở lại khoảng 28% so với mức nền thấp trước đó.

Dù vậy, MBS đánh giá nhịp tăng vừa qua nhiều khả năng vẫn chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật. Công ty chứng khoán này cho rằng kể từ vùng đáy thuế quan tháng 4/2025, các nhịp giảm liên tiếp của thị trường chưa từng kéo dài quá 5 tuần. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện ở cổ phiếu VIC khi từ năm 2025 đến nay, mã này chưa ghi nhận chuỗi giảm quá 4 tuần liên tiếp.

Trong tuần tới, VN-Index sẽ đối mặt với vùng kháng cự dày quanh 1.830-1.845 điểm, nơi hội tụ các đường trung bình động MA20 và MA50. Do đó, trong kịch bản cơ sở, MBS dự báo thị trường nhiều khả năng tiếp tục dao động trong xu hướng đi ngang, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Về dòng tiền, thanh khoản gia tăng ở nhiều nhóm cổ phiếu, đáng chú ý gồm chứng khoán, sản xuất và phân phối điện, logistics/cảng biển, xây dựng - vật liệu xây dựng và nhóm Vingroup.

Đáng chú ý, nhóm chứng khoán thu hút dòng tiền trở lại dù MSCI trong báo cáo ngày 19/6 vẫn chưa đưa ra quyết định "cộng thêm điểm" cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình xem xét nâng hạng.

Trong khi đó, dòng tiền chưa tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng và bất động sản dân cư, dù Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN theo hướng nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn lên 40%.

So với vùng tích lũy 8 phiên gần đây quanh 1.800 điểm, phần lớn nhóm cổ phiếu đã vận động phía trên vùng này, ngoại trừ một số nhóm như dầu khí, công nghệ, thực phẩm và Viettel.

Nhà đầu tư nên ưu tiên phòng thủ, chờ cơ hội giải ngân

MBS cho rằng bối cảnh vĩ mô toàn cầu với mặt bằng lãi suất cao và áp lực từ đồng USD mạnh khiến nhà đầu tư cần duy trì trạng thái phòng thủ chủ động trong giai đoạn cuối tháng 6.

"Thận trọng và kiên nhẫn" được xem là chiến lược phù hợp khi thị trường chưa xác nhận xu hướng tăng bền vững. Nhà đầu tư có thể chủ động chốt lời từng phần để giảm rủi ro, đồng thời duy trì tỷ trọng tiền mặt cao nhằm sẵn sàng giải ngân khi thị trường xuất hiện các vùng giá hấp dẫn tại các nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền quan tâm gồm chứng khoán, cao su tự nhiên, hàng không, logistics, sản xuất và phân phối điện, thực phẩm, Vingroup và dầu khí.