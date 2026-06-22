Hành trình bóc trần ma trận Forex

Giải mã bẫy “làm giàu thần tốc”

Đến hôm nay, khi hàng loạt đường dây Forex (đầu tư ngoại hối - PV), đầu tư tài chính trá hình lần lượt bị bóc trần, nhiều cái tên từng được tung hô như “thần tượng đầu tư” trở thành bị can trong vụ án lừa đảo, tôi mới hiểu rằng, để đưa sự thật ra ánh sáng phải đánh đổi bằng rất nhiều công sức và thời gian.

Ít ai biết rằng, trước khi những cái tên như Mr Pips, Mr Hunter hay hàng loạt sàn giao dịch ngoại hối trá hình bị phanh phui, nhóm phóng viên báo Tiền Phong trải qua nhiều năm đeo bám đề tài, đối mặt với đe dọa, khủng bố tinh thần, thậm chí bị truy tìm đến tận gia đình vì bóc trần góc khuất phía sau lời hứa làm giàu thần tốc.

Tháng 10/2024, thông tin cơ quan điều tra triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính do Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm cầm đầu khiến nhiều người bất ngờ.

Năm 2026, Shark Bình (ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân lượng, đơn vị quản lý cổng trung gian thanh toán Ngân lượng) cùng đồng bọn bị khởi tố. Nhưng đối với chúng tôi - nhóm phóng viên nhiều năm lần theo đường dây Forex - thì đây là kết cục đã được dự báo từ rất lâu.

Trở lại đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế rơi vào giai đoạn khó khăn chưa từng có. Hàng loạt doanh nghiệp đình trệ, người lao động mất việc, nhiều kênh đầu tư truyền thống lao dốc. Những lời mời gọi hấp dẫn “kiếm tiền tại nhà, đầu tư tài chính 4.0, lợi nhuận cao, rủi ro thấp” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Để thâm nhập vào đường dây này, chúng tôi phải đóng đủ vai từ nhà đầu tư mới, tới nhân viên môi giới, gặp đủ các chân rết đang hoạt động. Trong vai một nhà đầu tư mới, tôi bắt đầu tham gia các hội nhóm Forex, BO (quyền chọn nhị phân), tiền số. Càng đi sâu, bức tranh càng hiện rõ.

Đằng sau những hình ảnh xe sang, biệt thự, đồng hồ hàng hiệu là cả một hệ thống lôi kéo người tham gia theo mô hình đa cấp biến tướng. Người mới được hướng dẫn mở tài khoản trên các sàn giao dịch, nạp tiền qua các cổng thanh toán trung gian hoặc chuyển khoản ngân hàng. Mục tiêu lớn nhất không phải đầu tư sinh lời mà là kéo thêm người mới vào hệ thống.

Loạt bài Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0 trên báo Tiền Phong từ năm 2020 đã cảnh báo chiêu trò lôi kéo đầu tư Forex, tiền ảo nhằm chiếm đoạt tiền

Sau nhiều tháng thâm nhập, với sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, sự định hướng của Ban Biên tập, nhóm phóng viên thực hiện loạt bài điều tra “Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0”, bóc tách từng chiêu trò của những mô hình tài chính đang lan rộng trong xã hội.

Loạt bài đăng tải chưa lâu, những phản ứng dữ dội bắt đầu xuất hiện. Từ những cuộc gọi đe dọa đến hành trình truy tìm phóng viên. Nhân vật từng tiếp xúc với tôi trong quá trình điều tra nhanh chóng nhận ra mình bị phản ánh trên mặt báo.

Ban đầu là những cuộc điện thoại chửi bới, lăng mạ kéo dài nhiều giờ. Sau đó, các đối tượng bắt đầu sử dụng những thông tin cá nhân đã được cung cấp trong quá trình tác nghiệp để gây sức ép.

Trang Facebook cá nhân của tôi liên tục bị tấn công bằng những lời lẽ xúc phạm. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn truy tìm thông tin về mẹ, chồng và con nhỏ của tôi để đăng tải lên mạng xã hội với mục đích bôi nhọ, gây áp lực. Đỉnh điểm là việc các đối tượng tìm về tận quê nhà.

Do không tìm được tôi, họ tìm đến nơi ở cũ của gia đình và gặp bà nội khi đó đã ngoài 80 tuổi. Những lời đe dọa kiểu “gọi cháu bà về đây”, “nếu không sẽ không yên” khiến người thân hoang mang suốt một thời gian dài. Có thời điểm, hình ảnh cá nhân của tôi cùng người thân bị phát tán trên nhiều diễn đàn với nội dung xuyên tạc. Một số đối tượng còn tìm đến tận tòa soạn yêu cầu gặp phóng viên để “nói chuyện”.

Con đường chông gai bảo vệ sự thật

Những năm sau đó, hàng loạt sàn Forex, tiền số và dự án đầu tư tài chính lần lượt biến mất. Nhiều hệ thống từng thu hút hàng nghìn người tham gia bỗng đóng cửa chỉ sau một đêm. Đặc biệt, việc cơ quan điều tra triệt phá đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm cầm đầu đã cho thấy quy mô khổng lồ của loại tội phạm này.

Những hình ảnh xe sang, biệt thự, cuộc sống xa hoa từng được sử dụng để quảng bá trên Facebook, TikTok, Telegram hóa ra chỉ là công cụ tạo niềm tin nhằm dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền.

Tháng 3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành kết luận, đề nghị truy tố các bị can: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TPHCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên); Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng, vợ của Ngọ), cùng 72 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Theo đó, Mr Pips phạm tội giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng; Mr Hunter chịu trách nhiệm đối với 180 vụ, chiếm đoạt là 216 tỷ đồng. Để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Mr Pips cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn forex.

Khi các chuyên án được công bố, nhiều nạn nhân mới giật mình nhận ra những thủ đoạn mà báo chí từng cảnh báo từ vài năm trước.

Nhiều người đến toà soạn gặp phóng viên, cung cấp tài liệu nộp tiền đầu tư và thừa nhận giá như họ đọc kỹ hơn những bài điều tra ngày ấy. Giá như họ dừng lại trước khi xuống tiền. Giá như họ tin vào những dấu hiệu bất thường đã được cảnh báo.

Phóng viên Tiền Phong thâm nhập đường dây môi giới Forex để chỉ ra chiêu trò lôi kéo nhà đầu tư

Với nhiều người, cái giá phải trả là những khoản tiết kiệm tích góp cả đời, là những khoản nợ kéo dài nhiều năm, là những gia đình tan vỡ vì vòng xoáy đầu tư tài chính trá hình.

Trong suốt hành trình điều tra các mô hình đa cấp tài chính, Forex, tiền số hay các dự án gọi vốn biến tướng, tôi nhận ra một điều rất rõ: Nạn nhân không phải ai đó xa lạ. Đó có thể là cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp hay chính những người thân yêu nhất của chúng ta. Bởi vậy, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, những mô hình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế, những “chuyên gia tài chính” khoe cuộc sống xa hoa để lôi kéo người tham gia, người làm báo không thể thờ ơ.

Có thể sẽ tiếp tục có những áp lực, những đơn kiện hay những lời đe dọa, nhưng sự thật luôn cần được bảo vệ đến cùng. Và đó cũng là lý do những người làm báo vẫn tiếp tục bước đi trên con đường đầy chông gai ấy.