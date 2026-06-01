Chuyên gia gợi ý 3 nhóm ngành dòng tiền tìm tới trong mùa kết quả kinh doanh quý 2



Bước vào tuần giao dịch cuối tháng 6/2026, thị trường chứng khoán đang nằm trong vùng trũng thông tin với thanh khoản sụt giảm đáng kể. Nhận định về nhịp đập thị trường, ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 Hội sở, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS) cho rằng sự ảm đạm hiện tại không đồng nghĩa với việc dòng tiền rút lui. Thực chất, dòng vốn đang luân chuyển, chủ động phòng thủ trước những áp lực bủa vây từ quốc tế và kiên nhẫn chờ đợi cú hích từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2.

Sức ép tỷ giá và sự dịch chuyển của dòng vốn

Theo ông Toàn, thị trường đang đối mặt với những luồng gió đan xen, trong đó áp lực từ bên ngoài là yếu tố chi phối mạnh tâm lý nhà đầu tư. Những bất ổn địa chính trị kéo dài tại Trung Đông đang tạo sức ép âm ỉ lên chi phí năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lúng túng trong việc đưa ra lộ trình giảm lãi suất. Hệ quả là chỉ số DXY vọt lên mức cao nhất trong một năm qua, gián tiếp đặt Ngân hàng Nhà nước vào thế khó trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Bối cảnh này buộc khối ngoại phải ráo riết bán ròng để phòng vệ tỷ giá, làm thâm hụt đáng kể động lực dẫn dắt từ dòng vốn ngoại.

Chính vì những luồng gió ngược này, tâm lý phòng thủ bao trùm khiến thanh khoản sụt giảm. Tuy nhiên, dòng tiền khôn ngoan đang âm thầm dịch chuyển sang các kênh an toàn như tiền gửi hệ thống ngân hàng khi lãi suất rục rịch nhích lên, hoặc neo vào các tài sản phòng thủ như kim loại quý. Trên thị trường cổ phiếu, phần lớn nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân chọn cách nằm im, duy trì tỷ trọng danh mục và tích lũy sức mua thay vì giao dịch liên tục. Những nhịp dòng tiền đầu cơ chớp nhoáng lướt sóng nhóm ngân hàng hay chứng khoán đều nhanh chóng vấp phải áp lực chốt lời, cho thấy xu hướng lớn lúc này vẫn là sự chờ đợi.

Dòng tiền sẽ phân hoá trong mùa BCTC quý 2

Sự chờ đợi của dòng tiền hiện tại hướng thẳng vào bức tranh lợi nhuận quý 2/2026, nhất là khi kỳ vọng từ câu chuyện nâng hạng thị trường cần một tầm nhìn dài hạn hơn. Đánh giá về kỳ rà soát tháng 6 của MSCI, vị chuyên gia từ Mirae Asset cho biết chứng khoán Việt Nam vẫn chưa được cộng thêm điểm dù đã có nhiều nỗ lực cải cách hạ tầng. Dù hệ thống mới hay dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán là nền tảng rất tốt, nhưng các rào cản khắt khe về room ngoại hay tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành thấp vẫn là bài toán khó. Đích đến thực tế để đáp ứng tiêu chuẩn MSCI phải nằm ở giai đoạn 2028-2029, do đó trước mắt thị trường cần ưu tiên chinh phục tiêu chuẩn của FTSE Russell.

Khi chưa có cú hích từ vốn ngoại và nâng hạng, sự phân hóa lợi nhuận mùa báo cáo tài chính sẽ là thỏi nam châm hút tiền. Dòng vốn thông minh sẽ hội tụ về những doanh nghiệp có sức mạnh phòng thủ tốt kết hợp cùng đà tăng trưởng cốt lõi. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục là huyết mạch dẫn dắt với động lực bứt phá đến từ thu nhập ngoài lãi và kỳ vọng tháo gỡ nút thắt hiệu suất sử dụng vốn qua dự thảo sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN. Dù vậy, bài toán mất cân đối ngày càng lớn giữa huy động và tín dụng vẫn là một lực cản cần lưu tâm đối với nhóm này.

Song song đó, nhóm bán lẻ và tiêu dùng đang cho thấy sức bật ổn định, tăng trưởng đều đặn nhờ sức mua nội địa phục hồi và nỗ lực tối ưu hóa chi phí vận hành của các chuỗi hiện đại. Nhóm dầu khí và điện cũng là bến đỗ không thể bỏ qua, hưởng lợi trực tiếp từ môi trường giá năng lượng neo cao và nhu cầu phụ tải điện tăng vọt trong mùa cao điểm. Việc chắt lọc kỹ lưỡng sự phân hóa trong các nhóm ngành này sẽ là chìa khóa để nhà đầu tư trụ vững trong vùng trũng thông tin hiện tại.