Chứng khoán ngắt chuỗi giảm 4 tuần, chuyên gia vẫn cảnh báo 'xanh vỏ đỏ lòng'

Dòng tiền nghiêng về phòng thủ

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, VN-Index tăng 1,84%, lên 1.824,53 điểm, chính thức ngắt chuỗi giảm kéo dài 4 tuần liên tiếp. VN30 tăng 0,99%, đạt 1.963,57 điểm sau 5 tuần liên tiếp đi xuống. Những thông tin tích cực như thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông, giá dầu giảm mạnh và mặt bằng lãi suất hạ nhiệt đã hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Nhóm chứng khoán, bất động sản cũng khởi sắc. Cổ phiếu bán lẻ, thép và cảng biển ghi nhận diễn biến khả quan. Ngược lại, nhóm dầu khí chịu áp lực giảm mạnh khi giá dầu lao dốc.Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt, khối lượng giao dịch tăng 16% so với tuần trước.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn mang đậm trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng". Chỉ số chủ yếu được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup và ngân hàng, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại giao dịch kém tích cực.

Một yếu tố đáng chú ý khác là khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng gần 3.000 tỷ đồng. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữa tuần giữ nguyên lãi suất nhưng nâng dự báo cho cuối năm, hàm ý khả năng còn ít nhất một lần tăng lãi suất. Tín hiệu mang tính "diều hâu" này tiếp tục tạo áp lực lên dòng vốn tại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

VN-Index chính thức ngắt chuỗi giảm kéo dài 4 tuần liên tiếp.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích của Chứng khoán Pinetree - cho rằng trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong tuần tới. Thị trường hiện thiếu vắng các thông tin đủ mạnh để dẫn dắt xu hướng. Vì vậy, dòng tiền đang nghiêng nhiều hơn về trạng thái phòng thủ và thận trọng giải ngân.

Chuyên gia cũng lưu ý các rủi ro từ bên ngoài. Việc Iran bất ngờ hủy vòng đàm phán với Mỹ làm gia tăng căng thẳng địa chính trị và đe dọa nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz, có thể tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán toàn cầu và lan sang VN-Index trong những phiên đầu tuần.

Bên cạnh đó, tín hiệu cứng rắn từ Fed khiến đồng USD mạnh lên, tạo áp lực lên tỷ giá USD/VNĐ và có thể thúc đẩy khối ngoại tiếp tục bán ròng. Điều này cũng làm thu hẹp dư địa để Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.

Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên giao dịch ngắn hạn, chú trọng quản trị danh mục và kiểm soát rủi ro hơn là theo đuổi mục tiêu lợi nhuận cao.

Trong khi đó, nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, VN-Index đang vượt lên đường xu hướng giảm hình thành từ tháng 5 và có khả năng bước sang giai đoạn phục hồi, tích lũy trong biên độ hẹp.

Theo SHS, vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Kháng cự gần nhất ở khu vực 1.830 điểm, tương ứng đường giá trung bình 20 phiên. Chỉ số có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.810 - 1.820 điểm trước khi cải thiện xu hướng nếu vượt thành công ngưỡng 1.830 điểm.

Sau giai đoạn giảm kéo dài và tích lũy trong biên độ hẹp, chất lượng thị trường đang có dấu hiệu cải thiện. Tâm lý nhà đầu tư và dòng tiền cũng tích cực hơn so với giai đoạn trước.

Nhiều cải thiện của thị trường

Tuần qua, tổ chức cung cấp chỉ số và đánh giá phân loại thị trường tài chính toàn cầu MSCI công bố báo cáo “Khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu”. Dù chưa nâng hạng trong kỳ rà soát năm 2026, MSCI đã ghi nhận nhiều cải thiện của thị trường chứng khoán Việt Nam liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài, hạ tầng giao dịch và lộ trình hoàn thiện cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), nguyên nhân cốt lõi khiến MSCI chưa nâng điểm nằm ở khoảng cách giữa chính sách và thực thi. Dù nhiều giải pháp đã được ban hành hoặc đang triển khai, MSCI vẫn duy trì quan điểm thận trọng và tiếp tục theo dõi hiệu quả vận hành thực tế trước khi đưa ra thay đổi trong đánh giá.

Dự báo lộ trình Việt Nam có thể đạt chuẩn MSCI. Nguồn: TCBS.

Theo lộ trình được TCBS tổng hợp, Việt Nam dự kiến hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho CCP vào cuối năm 2026, đưa mô hình này vào vận hành đầy đủ trong quý I/2027 và hoàn tất chương trình công bố thông tin bằng tiếng Anh vào đầu năm 2028.

TCBS nhận định thời điểm Việt Nam có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của MSCI nhiều khả năng rơi vào giai đoạn 2028-2029, phù hợp với đánh giá trước đó của lãnh đạo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.