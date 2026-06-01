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Giá vàng sụt giảm tuần thứ 3 liên tiếp, quỹ khổng lồ tung tiền "bắt đáy"

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Giá vàng sụt giảm tuần thứ 3 liên tiếp, quỹ khổng lồ tung tiền "bắt đáy"

Dữ liệu trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng thế giới đóng cửa tuần (phiên 18/6) tại mốc 4.155 USD/ounce, tương ứng thấp nhất khoảng 7 tháng trở lại đây.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng trở lại gần 7 tấn vàng trong tuần giao dịch 15/6-18/6, đảo ngược xu hướng bán ròng nhiều tuần trước, nâng khối lượng nắm giữ 1.020,5 tấn vàng.

Động thái gom hàng trở lại của quỹ khổng lồ diễn ra trong bối cảnh giá vàng đã chứng kiến tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Dữ liệu trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng thế giới đóng cửa tuần này tại mốc 4.155 USD/ounce, tương ứng thấp nhất khoảng 7 tháng trở lại đây. Con sóng tăng giá hồi đầu năm của vàng đã bị xoá sạch. Vào ngày 19/6, giá vàng không giao dịch do sàn đóng cửa nghỉ lễ Juneteenth.

Giá vàng sụt giảm tuần thứ 3 liên tiếp, quỹ khổng lồ tung tiền "bắt đáy"- Ảnh 1.

Giá vàng sụt giảm tuần thứ 3 liên tiếp, quỹ khổng lồ tung tiền "bắt đáy"- Ảnh 2.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư đã giữ nguyên phạm vi lãi suất mục tiêu quỹ liên bang ở mức 3,50% đến 3,75%, nhưng đã chuyển hẳn sang lập trường cứng rắn hơn.

Thị trường đã chuyển từ tranh luận về việc cắt giảm lãi suất sang dự báo rủi ro tăng lãi suất vào năm 2026, với một ước tính hiện tại cho thấy xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 là 38,5%, tháng 9 là 51,7%, và khả năng có hai lần tăng lãi suất vào cuối năm vẫn còn.

Đây là yếu tố bất lợi với vàng. Khi lãi suất tăng, các kênh như tiền gửi và trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, trong khi vàng không tạo ra thu nhập định kỳ. Vì vậy, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng tăng lên, gây áp lực lên giá kim loại quý này, dù giá dầu đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn căng thẳng nhất.

Dù giá vàng giảm hơn 200 USD chỉ trong vài ngày, thị trường chưa xuất hiện tình trạng bán tháo hoảng loạn. Theo ông Laurence Booth, Giám đốc thị trường toàn cầu tại CMC Markets, diễn biến giảm giá hiện nay chủ yếu phản ánh việc nhà đầu tư chủ động thu hẹp rủi ro, thay vì vội vàng rút khỏi thị trường.

Điểm đáng lo hơn nằm ở nhu cầu mua vàng vật chất. Mức chênh lệch giá vàng tại Trung Quốc và một số thị trường lớn đã giảm xuống, cho thấy lực mua không còn mạnh như trước. Trong bối cảnh đó, vàng đang thiếu động lực rõ ràng để phục hồi, trừ khi triển vọng lãi suất chuyển sang hướng thấp hơn hoặc xuất hiện một cú sốc địa chính trị mới.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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