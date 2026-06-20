Chứng khoán Bảo Việt và Chứng khoán Dầu khí bị UBCKNN xử phạt do cho vay ký quỹ sai quy định

Chứng khoán Bảo Việt

Ngày 18/6/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (MCK: BVS, sàn HNX).

Theo quyết định này, Chứng khoán Bảo Việt bị phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cụ thể, BVS đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ tại các ngày 1/7/2024 và 2/7/2024.

Trong một diễn biến khác, Chứng khoán Bảo Việt đã có công bố thông tin liên quan đến vấn đề nhân sự. Theo đó, ông Nhữ Đình Hòa thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc doanh nghiệp kể từ ngày 12/06/2026.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Đình An được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc BVS từ ngày 12/6/2026.

Theo bản cung cấp thông tin, ông Nguyễn Đình An là Người đại diện vốn Nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt kiêm Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt; Thành viên HĐTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt. Hiện, tân Tổng Giám đốc Chứng khoán Bảo Việt không nắm giữ cổ phiếu BVS nào.

Chứng khoán Dầu khí

Theo Quyết định số 321/QĐ-XPHC ngày 18/6/2026 của UBCKNN, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (MCK: PSI).

Cụ thể, Chứng khoán Dầu khí bị phạt tiền 125 triệu đồng do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Công ty đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có tại ngày 15/7/2024.

Mới đây, PSI đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chấp thuận thành viên lưu ký và thanh toán giao dịch carbon.

Thị trường carbon là nơi mua bán, trao đổi quyền phát thải khí nhà kính và kết quả giảm phát thải giữa các quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân, nhằm thúc đẩy cắt giảm phát thải ở mức chi phí hợp lý.

Hàng hóa giao dịch gồm hai loại: hạn ngạch phát thải khí nhà kính - lượng phát thải mà mỗi cơ sở được phép thải ra trong một giai đoạn nhất định, do cơ quan quản lý phân bổ - và tín chỉ carbon - chứng nhận có thể giao dịch, mỗi tín chỉ tương ứng với một tấn CO₂ tương đương được giảm phát thải từ các dự án đã được thẩm định và công nhận.