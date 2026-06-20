ACV có Chủ tịch HĐQT mới, mục tiêu lợi nhuận năm giảm 40%

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã: ACV) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/6, qua đó kiện toàn bộ máy nhân sự.



Theo đó, cổ đông đã bầu ông Nguyễn Cao Cường vào HĐQT nhiệm kỳ hiện tại. Ngay sau đó, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT ACV sau 3 tháng để trống vị trí này.

Chức danh Chủ tịch HĐQT ACV bỏ trống từ tháng 3/2026 sau khi ông Vũ Thế Phiệt bị miễn nhiệm. Trong thời gian chuyển tiếp, ông Lê Văn Khiên - Thành viên HĐQT - được giao đảm nhiệm vai trò Quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Tổng công ty.

Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT ACV. Ảnh: ACV

Tân Chủ tịch ACV sinh năm 1976, tốt nghiệp cử nhân Tài chính ngân hàng. Ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực hàng không, bắt đầu từ các vị trí chuyên môn trong khối tài chính - kế toán và khai thác hàng hóa, trước khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam vào năm 2022. Một năm sau, ông giữ chức Phó Tổng giám đốc ACV cho đến khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT.

Hiện ông Cường còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS).

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 21.141 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 7.011 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với thực hiện năm 2025 và là mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Tại đại hội, lãnh đạo ACV thông tin sơ bộ về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu hợp nhất 10.745 tỷ đồng, hoàn thành 51% kế hoạch năm và tăng 2% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 10.381 tỷ đồng, tăng 9,2%.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.863 tỷ đồng, tương đương 84% kế hoạch năm và bằng 93,4% mức thực hiện cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 5.479 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và thực hiện 70% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống sân bay do ACV quản lý ước phục vụ khoảng 60,5 triệu lượt hành khách, sản lượng hàng hóa đạt 925.000 tấn và số lượt cất hạ cánh đạt khoảng 364.000 chuyến.

Theo ban lãnh đạo ACV, năm 2026 doanh nghiệp dự kiến triển khai kế hoạch đầu tư với tổng vốn lên tới 40.573 tỷ đồng. Khi hàng loạt dự án quy mô lớn như nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, mở rộng nhà ga T2 Nội Bài và sân bay Long Thành bước vào giai đoạn vận hành hoặc hoàn thiện, doanh nghiệp sẽ ghi nhận mức tăng đáng kể về chi phí quản lý, vận hành, đặc biệt là chi phí khấu hao tài sản cố định, với tổng chi phí dự kiến tăng khoảng 60%. ACV cho biết đây là giai đoạn chuẩn bị cần thiết nhằm sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng dài hạn trong tương lai.



