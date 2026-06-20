Một công ty chứng khoán muốn thanh lý cổ phiếu trên 481 tài khoản khách hàng, UBCKNN lập tức “tuýt còi”

Ngày 12/6, Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã: HBS) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ và thông qua Nghị quyết số 01/2026/NQĐHĐCĐ-HBS, trong đó có nội dung ĐHĐCĐ giao HĐQT phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án bán thanh lý cổ phiếu trên 481 tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn yêu cầu Công ty không được sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng; không được xâm phạm tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của khách hàng; trong đó không được tự ý bán thanh lý cổ phiếu trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Đặc biệt, UBCKNN yêu cầu Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý tài sản của khách hàng. UBCKNN nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm đối với mọi hành vi lạm dụng, chiếm dụng, sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng trái quy định pháp luật.

Hé lộ ma trận tài chính quy mô 13.000 tỷ đồng, âm thầm "rút ruột" tiền của cổ đông

Theo biên bản họp Đại hội dài tới 266 trang, điểm đáng chú ý nhất trong biên bản là phần lãnh đạo HBS trình bày kết quả rà soát nội bộ.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2021 đến giữa năm 2025, HBS cho rằng một “nhóm liên minh lợi ích” thuộc bộ máy điều hành cũ đã thiết lập một “ma trận tài chính ngầm”, vận hành 23 tài khoản ngoài sổ sách kế toán với quy mô dòng tiền lên tới 13.072 tỷ đồng .

Theo phần trình bày tại đại hội, mục đích của bộ máy ngầm này là rút ruột 9.174 tỷ đồng tài sản cổ đông và trốn lậu 1.232 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước.

Hệ thống này, theo phía HBS, có liên quan đến 747 tài khoản cá nhân, hơn 101 tỷ đồng từ kho tự doanh và 702 tỷ đồng ngân quỹ thanh toán T+2 từ ngân hàng.

Không chỉ dừng ở đó, HBS còn đề cập việc nhóm này bị cáo buộc chiếm dụng 72 tỷ đồng quỹ bảo trì của hàng trăm hộ dân cư tại dự án Iris Garden, sử dụng làm “vốn mồi” cho hoạt động đầu cơ trục lợi.

Đây là những con số rất lớn nếu đặt cạnh quy mô của HBS với vốn điều lệ vỏn vẹn 330 tỷ đồng.

Tại đại hội, lãnh đạo HBS cho rằng: " Nếu HĐQT nhiệm kỳ mới không quyết định đóng băng hệ thống vào năm 2025, dòng tiền này có thể tiếp tục “rỉ máu”, đẩy công ty vào nguy cơ phá sản và xóa sổ tài sản cổ đông ". Đây cũng là lý do ban lãnh đạo mới mô tả giai đoạn vừa qua là một “nỗi đau ngắn hạn” để đổi lấy sự tồn tại và minh bạch lâu dài của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của HBS khá khiêm tốn. Công ty đặt mục tiêu doanh thu hơn 34 tỷ đồng, đến từ các mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp và M&A, cho thuê văn phòng 246 Cống Quỳnh (TP.HCM) và bất động sản, môi giới chứng khoán, lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức và lãi cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.

Về nhân sự, đại hội đã bầu bổ sung ông Lương Vũ An Bình và ông Vũ Ngọc Tuân vào HĐQT; đồng thời bầu bà Nguyễn Hương Trà, bà Ngô Thị Bích Vân và bà Phạm Thu Trang vào Ban kiểm soát. Đây là bước đi đáng chú ý trong quá trình tái cấu trúc bộ máy quản trị của HBS sau giai đoạn biến động mạnh.

Trên thị trường chứng khoán, HBS vẫn đang ở trong tình trạng cần theo dõi đặc biệt. Cổ phiếu HBS bị HNX duy trì diện cảnh báo do vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng một năm, bên cạnh việc tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025. HBS cũng đang bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét quá 45 ngày.