Novaland lên kế hoạch phát hành tổng cộng hơn 1,7 tỷ cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố các tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh, bổ sung một số phương án phát hành cổ phiếu. Thời gian lấy ý kiến trước ngày 29/6/2026.

Thứ nhất, Novaland đề xuất chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Có phiều phát hành thêm không bị hạn chể chuyển nhượng.

Nếu hoàn thành đợt chào bán này, NVL có dự kiến tăng vốn từ gần 24.021 tỷ đồng lên mức gần 32.028 tỷ đồng.

Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Trong đó, Novaland cho biết sẽ ưu tiên sử dụng tối thiểu 50% số tiền huy động được để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của Công ty cũng như các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con. Phần còn lại (nếu có) sẽ được bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí vận hành và phục vụ hoạt động đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác.

Thứ hai, Novaland trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ thay thế phương án đã được thông qua trước đó.

Theo NVL đề xuất phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, thời gian thực hiện năm 2026.

Về phương án sử dụng vốn, công ty ưu tiên sử dụng vốn để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả của công ty, công ty con thông qua hình thức cho vay, góp vôn vào công ty con. Phần vốn còn lại để bổ sung vốn lưu động, thanh toán chi phí vận hành chung của công ty, công ty con; đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác.

Thứ ba, Novaland đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đối tượng chào bán, tiêu chuẩn lựa chọn, phương án xử lý lượng cổ phần chưa phân phối hết và việc ủy quyền cho HĐQT triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, NVL dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP. Giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu qua đó thu hơn 1.117 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.

Theo lộ trình, Novaland sẽ ưu tiên thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng trước, tiếp đến là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có).

Trong diễn biến khác, ngày 11/6 vừa qua, Novaland đã chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 40:3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 40 quyền sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 1.676 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Novaland.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên gần 24.021 tỷ đồng.