Một doanh nghiệp chuẩn bị "lăn chốt" cổ tức 50% bằng tiền, chi trả ngay đầu tháng 8

Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (mã: UDL) thông báo 10/7 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/7, thời gian thực hiện là vào 4/8. Với hơn 6,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, UDL sẽ phải chi khoảng 32 tỷ để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Cũng vào ngày 10/7, UDL sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026, dự kiến họp vào tháng 8 sắp tới. Địa điểm họp tại trụ sở công ty, số 1 Đào Duy Từ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo tìm hiểu, ﻿Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (UDL), tiền thân là Công ty Quản lý Đô thị và Vệ sinh môi trường được thành lập năm 1999.

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là: Quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng các công trình công cộng, đô thị; Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường); Thu gom, xử lý rác thải...

Một số công trình xây dựng công ty đã và đang triển khai xây dựng như: Hệ thống thoát nước Phường Tân Tiến, Đường vào Viện Khoa học Công nghệ nông lâm nghiệp Tây Nguyên, Công trình Công viên Tân Thành, Nâng cấp đường Giải Phóng,..

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần 219 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 4% và 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, doanh nghiệp này đã thanh toán cổ tức 2025 khá "hậu hĩnh" với mức chi trả 31% bằng tiền mặt.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu UDL đã tăng đến 82% kể từ đầu năm 2026 đến nay. Tính xa hơn, từ đầu năm 2025, UDL đã tăng giá gấp 3 lần.

Tuy vậy, đà tăng thị giá diễn ra trên nền tảng khối lượng giao dịch rất thấp, thậm chí thường xuyên xuất hiện những phiên "tắt thanh khoản".