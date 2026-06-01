Chuyên gia chỉ ra kênh đầu tư "đánh bại" gửi tiết kiệm suốt 12 năm

Chia sẻ tại chương trình Fund Insider do Fmarket tổ chức, ông Phạm Lê Duy Nhân, Giám đốc Quản lý Danh mục đầu tư tại VCBF, cho rằng thay vì cố gắng dự đoán thời điểm mua bán tối ưu, nhà đầu tư quỹ mở nên tập trung vào ba nguyên tắc cốt lõi gồm đầu tư dài hạn, đầu tư liên tục và đầu tư định kỳ.

Theo ông Nhân, thông điệp đầu tiên mà VCBF luôn nhấn mạnh là nhà đầu tư nên đầu tư dài hạn nhất có thể. Đây là cách hiệu quả nhất để hạn chế rủi ro thua lỗ và tạo ra lợi nhuận bền vững trong dài hạn. Dữ liệu trong hơn 12 năm qua cho thấy thời gian nắm giữ càng dài thì khả năng thua lỗ càng thấp.

Cụ thể, nếu nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ VCBF-BCF và nắm giữ từ 5 năm trở lên, lợi suất đạt được dao động từ 3,9% đến 21,9% mỗi năm, bất kể thời điểm mua vào là khi VN-Index ở vùng trên 1.500 điểm hay chỉ quanh 700 - 800 điểm.

" Tức là trong quá khứ, nếu mua và nắm giữ VCBF-BCF từ 5 năm trở lên thì không có thời điểm nào nhà đầu tư bị lỗ" , ông Nhân cho biết.

Theo ông, nếu kéo dài thời gian nắm giữ lên 7 năm, mức sinh lời tối thiểu đạt 7,9%/năm và tối đa là 18,3%/năm. Với thời gian đầu tư từ 10 năm trở lên, lợi suất tối thiểu đạt 12,8%/năm và tối đa là 15,5%/năm.

Thông điệp thứ hai được vị chuyên gia nhấn mạnh là nhà đầu tư cần duy trì trạng thái đầu tư liên tục và tránh rời bỏ thị trường.

Theo ông Nhân, chỉ cần vắng mặt trong một vài phiên giao dịch tích cực nhất, nhà đầu tư có thể đánh mất một phần rất lớn thành quả đầu tư. Dữ liệu của VCBF cho thấy khoản đầu tư 1 tỷ đồng vào VCBF-BCF từ thời điểm quỹ thành lập đến nay sẽ tăng lên khoảng 4,3 tỷ đồng nếu nhà đầu tư duy trì đầu tư liên tục.

Ngược lại, nếu bỏ lỡ 3 phiên tăng mạnh nhất, giá trị tài sản sẽ giảm từ 4,3 tỷ đồng xuống còn khoảng 3,2 tỷ đồng. Nếu bỏ lỡ 10 phiên tăng mạnh nhất trong toàn bộ quá trình đầu tư, tổng giá trị tài sản chỉ còn khoảng 2,2 tỷ đồng, tương đương mất gần một nửa thành quả.

Ông Nhân cho biết trên thực tế, những phiên tăng mạnh nhất và giảm mạnh nhất thường xuất hiện rất gần nhau. Do đó, việc cố gắng "canh" thị trường để tránh các phiên giảm sâu là điều rất khó thực hiện.

" Thông thường, nhà đầu tư lại dễ bị tác động bởi tâm lý lo ngại sau những nhịp giảm mạnh và bán ra đúng lúc thị trường ở vùng thấp, từ đó bỏ lỡ các phiên hồi phục mạnh nhất ngay sau đó ", ông nói.

Bên cạnh đầu tư dài hạn và duy trì trạng thái đầu tư liên tục, đại diện VCBF cho rằng đầu tư định kỳ là công cụ đặc biệt hiệu quả đối với các nhà đầu tư không chuyên. Đầu tư định kỳ giúp giảm thiểu tác động của cảm xúc, đồng thời đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ tài sản trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Dẫn chứng từ dữ liệu lịch sử của VCBF-BCF, trong các giai đoạn thị trường đi xuống, mức sụt giảm tạm thời của danh mục đầu tư theo hình thức tích sản hàng tháng thường thấp hơn đáng kể so với phương án đầu tư một lần.

Việc chia nhỏ dòng tiền để giải ngân định kỳ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro mua vào ở vùng giá cao, đồng thời hạn chế áp lực tâm lý khi thị trường biến động.

Ngoài ra, ông Nhân cho biết dữ liệu gần 12 năm qua cũng cho thấy đầu tư định kỳ vào chứng chỉ quỹ mang lại hiệu quả vượt trội so với gửi tiết kiệm định kỳ.

Cụ thể, với số tiền đầu tư 5 triệu đồng mỗi tháng vào VCBF-BCF, giá trị tài sản tích lũy hiện cao hơn gần 60% so với phương án gửi tiết kiệm định kỳ cùng số tiền trong cùng giai đoạn. Đáng chú ý, phép so sánh này được thực hiện trên giả định lãi suất tiền gửi luôn cao hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với lãi suất huy động của Vietcombank.

Từ những phân tích trên, chuyên gia cho rằng nhà đầu tư quỹ mở không nên quá tập trung vào việc dự đoán diễn biến ngắn hạn của thị trường. Thay vào đó, việc kiên trì với chiến lược đầu tư dài hạn, duy trì trạng thái đầu tư liên tục và giải ngân định kỳ mới là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả đầu tư trong dài hạn.