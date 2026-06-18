Ông Lâm Quốc Trung bán sạch cổ phiếu

Công ty cổ phần Merufa (mã: MRF) vừa công bố thông tin giao dịch cổ đông lớn. Cụ thể, ông Lâm Quốc Trung đã bán sạch hơn 448 nghìn cổ phiếu đã đăng ký, tương ứng tỷ lệ 6,6% công ty. Sau giao dịch, ông Trung không còn nắm giữ cổ phiếu nào, ngày thực hiện giao dịch là vào 26/5.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MRF chốt phiên 18/6 tại mức 25.000 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá đóng cửa phiên diễn ra giao dịch, ông Trung có thể đã thu về gần 11 tỷ đồng từ việc bán ra cổ phiếu MRF.

Được biết, CTCP Merufa tiền thân là xí nghiệp cao su Y tế, được Bộ Y tế thành lập từ năm 1987 với nhiệm vụ là sản xuất bao cao su tránh thai và các sản phẩm cao su y tế khác cung cấp cho nền kinh tế quốc dân. Đến tháng 12/2002, xí nghiệp Cao su Y tế chuyển thành CTCP Merufa.

Merufa cũng được biết đến là doanh nghiệp duy nhất sản xuất bao cao su hiện đang giao dịch trên sàn chứng khoán. Thị trường bao cao su "béo bở" ở Việt Nam hiện có sự cạnh tranh khá gay gắt từ các doanh nghiệp ngoại với các thương hiệu đến từ Nhật Bản và Anh, đang chiếm ưu thế là Durex, Sagami, OK,…

Về tình hình kinh doanh 2025, Merufa ghi nhận doanh thu thuần 130 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2024 và hoàn thành 90% kế hoạch năm. Doanh thu sụt giảm trong bối cảnh doanh nghiệp thực hiện cơ cấu lại nhân sự và danh mục khách hàng.

Dù vậy, lợi nhuận gộp của MRF vẫn đạt mức cao 16,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 68% so với năm 2024. Lợi nhuận thuần trước thuế đạt 1,32 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 7,1 tỷ đồng trong năm 2024.

Về kế hoạch kinh doanh 2026, ĐHCĐ thường niên của Merufa đặt mục tiêu 140 tỷ đồng doanh thu thuần và 4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng trưởng 7% và 220% so với cùng kỳ năm ngoái.