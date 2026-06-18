Giám đốc toàn cầu Deutsche Bank: Xuất hiện dòng vốn "khủng" từ Bắc Mỹ và châu Âu đang âm thầm đổ bộ thị trường

Sáng ngày 18/06/2026, phát biểu tại diễn đàn "Vietnam Global Capital Access: Overseas Listings, DRs and the IFC" do Chứng khoán SSI và Deutsche Bank tổ chức, ông Daniel Clark, Giám đốc toàn cầu Chứng chỉ lưu ký Deutsche Bank đã mang đến một góc nhìn mới mẻ khi đặt doanh nghiệp làm trung tâm của bức tranh huy động vốn quốc tế.

Thay vì tập trung vào những vấn đề kỹ thuật vĩ mô, đại diện Deutsche Bank nhấn mạnh hội thảo lần này được thiết kế với một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt với trọng tâm được đặt trực tiếp vào chính các doanh nghiệp.

Theo ông Daniel Clark, suy cho cùng, chính các doanh nghiệp Việt Nam phải tự đưa ra quyết định liệu việc tiếp cận nguồn vốn quốc tế có thực sự phù hợp với mô hình kinh doanh của họ hay không. Các lãnh đạo doanh nghiệp là người trực tiếp xây dựng hệ thống quản trị, báo cáo tài chính và nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư.

Doanh nghiệp cũng tự phải viết lên một câu chuyện tăng trưởng dài hạn đủ sức thuyết phục dòng vốn ngoại. Từ đó, giới chủ doanh nghiệp cần tự cân nhắc kỹ lưỡng xem việc niêm yết ở nước ngoài, phát hành Biên lai lưu ký hay bám sát các cơ hội từ Trung tâm Tài chính Quốc tế có hỗ trợ đắc lực cho chiến lược phát triển cốt lõi hay không.

Đại diện Deutsche Bank kỳ vọng tạo ra một diễn đàn tương tác thực tiễn để các lãnh đạo doanh nghiệp đặt câu hỏi, thách thức những rào cản tư duy cũ và bắt đầu hoạch định chiến lược tiếp cận vốn cho những năm tới.

Đón đầu làn sóng vốn từ Bắc Mỹ và châu Âu

Một xu hướng vĩ mô quan trọng được Giám đốc toàn cầu Chứng chỉ lưu ký Deutsche Bank chỉ ra là dòng tiền đầu tư từ Bắc Mỹ và châu Âu đang ngày càng dịch chuyển mạnh mẽ vào châu Á. Vấn đề trọng tâm là làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam đón đầu và nắm bắt trọn vẹn cơ hội này. Bài toán đặt ra là tối ưu hóa việc huy động vốn cổ phần và đảm bảo cổ phiếu của doanh nghiệp có thể lọt vào tầm ngắm của dải nhà đầu tư rộng lớn nhất.

Đại diện Deutsche Bank nhận định thị trường vốn Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mang tính bước ngoặt. Những nỗ lực hướng tới việc nâng hạng thị trường, triển khai hệ thống KRX hay cơ chế đối tác bù trừ trung tâm đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Cùng với khung pháp lý cho chứng chỉ lưu ký và tham vọng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, tất cả đều hướng tới một từ khóa duy nhất là sự tiếp cận.

Khái niệm tiếp cận ở đây mang ý nghĩa hai chiều. Một mặt, các nhà đầu tư quốc tế có thể dễ dàng tham gia vào thị trường vốn Việt Nam. Mặt khác, cánh cửa cũng đang mở rộng để các doanh nghiệp Việt vươn tới những bể phóng vốn khổng lồ và sâu rộng trên toàn cầu.

Để hiện thực hóa tham vọng vươn ra biển lớn, ông Daniel Clark đánh giá cao vai trò kiến tạo của cơ quan quản lý Việt Nam. Chia sẻ trước thềm bài phát biểu chính của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện Deutsche Bank nhắc đến tầm quan trọng của việc hoàn thiện hệ thống pháp lý trong thời gian qua.

Những nỗ lực xây dựng Nghị định 155 dưới sự dẫn dắt của cơ quan quản lý đã tạo ra nền tảng pháp lý nền móng cho chứng chỉ lưu ký và sự kết nối thị trường. Đây chính là tiền đề vững chắc để các cuộc thảo luận về huy động vốn ngoại không chỉ dừng lại ở lý thuyết kỹ thuật. Giờ là lúc sự chủ động hoàn toàn nằm trong tay các doanh nghiệp Việt Nam để biến những cơ hội này thành nguồn lực tăng trưởng thực tế.