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Thế lực nắm gần 15.000 tấn bạc "xả hàng" mạnh tay giữa lúc giá lao dốc

| | Thị trường chứng khoán

Thế lực nắm gần 15.000 tấn bạc "xả hàng" mạnh tay giữa lúc giá lao dốc

Sau giao dịch này, lượng bạc do quỹ nắm giữ giảm xuống còn khoảng 14.940 tấn.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã đảo chiều bán ròng hơn 34 tấn bạc trong phiên 17/6 sau hai phiên mua ròng liên tiếp trước đó. Sau giao dịch này, lượng bạc do quỹ nắm giữ giảm xuống còn khoảng 14.940 tấn.

Thế lực nắm gần 15.000 tấn bạc "xả hàng" mạnh tay giữa lúc giá lao dốc- Ảnh 1.

Động thái quay lại bán ròng của SLV diễn ra trong bối cảnh thị trường bạc thế giới chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Giá bạc giao ngay trong phiên giảm 3,08%, xuống còn 67,885 USD/ounce, mức giảm mạnh hơn đáng kể so với vàng khi kim loại quý này chỉ mất 1,65%. Hiện giá bạc đang nỗ lực "lấy lại những gì đã mất" khi hồi phục 2,7% lên 69,7 USD/oz.

Áp lực bán gia tăng sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5% - 3,75%, Fed phát đi thông điệp cứng rắn hơn khi nâng dự báo lãi suất quỹ liên bang trung vị năm 2026 lên 3,8%, cao hơn mức 3,4% đưa ra hồi tháng 3. Điều này cho thấy Fed chưa sẵn sàng chuyển sang nới lỏng chính sách và vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.

Thông điệp trên khiến thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn tăng mạnh, trong khi đồng USD cũng đi lên khi nhà đầu tư đánh giá khả năng động thái tiếp theo của Fed có thể là tăng lãi suất thay vì cắt giảm.

Trong bối cảnh đó, bạc - tài sản nhạy cảm với biến động lãi suất và đồng USD - đã đánh mất toàn bộ thành quả tăng giá trước đó. Đáng chú ý, nhịp hồi phục kéo dài 5 phiên liên tiếp của bạc đã chững lại ngay tại đỉnh trong ngày trước khi quay đầu giảm mạnh. Theo các nhà phân tích, thị trường hiện đang hướng sự chú ý trở lại đường trung bình động 200 ngày, một ngưỡng kỹ thuật quan trọng đối với xu hướng giá bạc.

Theo giới phân tích, sau khi yếu tố địa chính trị tạm lắng xuống, diễn biến của bạc sẽ phụ thuộc chủ yếu vào triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, xu hướng của đồng USD và biến động lợi suất trái phiếu Mỹ trong thời gian tới.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bạc, giá bạc

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