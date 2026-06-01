Cổ đông Vincom Retai sắp nhận 2.300 tỷ đồng cổ tức tiền mặt lần đầu sau 7 năm

CTCP Vincom Retail (Mã: VRE) vừa thông báo tới cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu), tương đương tổng giá trị chi trả gần 2.300 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền là 01/07/2026, ngày thanh toán dự kiến là 22/07/2026

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên VRE chia cổ tức tiền mặt kể từ năm 2019, thay đổi so với kế hoạch trước đó là giữ lại toàn bộ lợi nhuận để phục vụ kinh doanh.

Trong năm 2026, Vincom Retail đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.375 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 15% so với các chỉ tiêu tương ứng trong năm 2025, sau khi đã loại các khoản thu nhập không thường xuyên. Trong số đó, mảng cho thuê và dịch vụ liên quan tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với doanh thu dự kiến 9.719 tỷ đồng, tăng 14%. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản được kỳ vọng đạt khoảng 413 tỷ đồng, tăng mạnh 143% so với năm 2025.

Theo Vincom Retail, các chỉ tiêu tăng trưởng được xây dựng trên cơ sở loại trừ các yếu tố bất thường trong năm 2025, bao gồm kết quả kinh doanh của trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh, khoản lãi từ chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT và một số khoản thu nhập khác trong năm 2025 có bản chất không lặp lại, để tiến hành so sánh tương đồng.

Sau quý 1/2026, tổng doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh đạt 2.574 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.606 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả trên, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt tương ứng 25% và gần 30% kế hoạch kinh doanh năm 2026.