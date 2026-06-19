Baf Việt Nam ‘rót’ 810 tỷ đồng thành lập 4 công ty con tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Baf Việt Nam (MCK: BAF, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc thành lập 4 công ty con tại Hà Nội.

Cụ thể, công ty con thứ nhất có tên là Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao Baf Hà Nội 1, vốn điều lệ 300 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính gồm chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn.

Công ty con thứ hai có tên Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao Baf Hà Nội 2 có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi gia cầm.

Công ty con thứ ba có tên Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Baf Hà Nội, vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

Công ty con thứ tư có tên Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Baf Bình Minh, vốn điều lệ 180 tỷ đồng, cũng có ngành nghề chính là chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

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Các doanh nghiệp nêu trên đều do Baf Việt Nam góp 100% vốn điều lệ, tổng số tiền góp vốn là 810 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại Tầng 14, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Baf Việt Nam giao và ủy quyền cho ông Trương Anh Tuấn- Phó Tổng Giám đốc của công ty 1uyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để thành lập các công ty con nêu trên theo quy định của pháp luật và chủ trương phê duyệt.

Đồng thời, ông Trương Anh Tuấn là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Baf Việt Nam, giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của các công ty con này.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/6/2026 tới đây, Baf Việt Nam sẽ chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, Baf Việt Nam sẽ phát hành hơn 30,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông cùng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 304 tỷ đồng, nguồn vốn được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán

Đồng thời, BAF cũng phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10%, tương đương hơn 30,4 triệu cổ phiếu thưởng cũng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1.

Tổng giá trị phát hành cổ phiếu thưởng tính theo mệnh giá hơn 304 tỷ đồng, nguồn vốn này được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của công ty.

Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ BAF sẽ tăng từ hơn 3.040 tỷ đồng lên hơn 3.648 tỷ đồng.

Cả hai đợt phát hành này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Bên cạnh đó, đại hội còn thông qua phát hành tối đa 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tương đương 2,63% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích nhằm ghi nhận đóng góp của cán bộ nhân viên đối với công ty đồng thời khích lệ tinh thần làm việc, sự gắn bó lâu dài của người lao động.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Thời gian triển khai từ quý II-IV/2026.