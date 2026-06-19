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LPBS thay thế thành viên HĐQT độc lập

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Cổ đông LPBS thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Quang Hưng và bầu bổ sung bà Phạm Thị Duyên.

Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản về vấn đề nhân sự.

Theo đó, LPBS thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Quang Hưng theo đơn từ nhiệm với lý do cá nhân. Được biết, ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1983, mới gia nhập HĐQT công ty từ ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 03/02/2026.

Đồng thời, cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập là bà Phạm Thị Duyên, sinh năm 1983, trình độ Đại học chuyên ngành Luật kinh doanh.

Tính đến cuối quý I/2026, HĐQT LPBS có 8 thành viên với Chủ tịch Nguyễn Duy Khoa, Phó Chủ tịch Vũ Thanh Huệ. Cụ thể như sau:

LPBS thay thế thành viên HĐQT độc lập - Ảnh 1.

Nguồn: LPBS

Bên cạnh vấn đề nhân sự, cổ đông LPBS còn thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Trong diễn biến khác, LPBS vừa hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 16/6, LPBS đã phân phối thành công toàn bộ 141,86 triệu cổ phiếu cho 1.005 nhà đầu tư trong nước.

Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Riêng 113.400 cổ phiếu được phân bổ cho nhà đầu tư Hoàng Thị Hoài Thương sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 7/2026.

Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, qua đó LPBS thu về hơn 4.256 tỷ đồng. Chứng khoán LPBank sẽ phân bổ 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 42,75% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác cụ thể là hợp đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi; 11,75% được bổ sung cho hoạt động tự doanh (trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu); 0,5% bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn.

Sau đợt IPO, LPBS tăng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên gần 14.087 tỷ đồng.

Kết thúc đợt IPO, Chứng khoán LPBank có tổng cộng 1097 cổ đông, toàn bộ là nhà đầu tư trong nước. Trong đó có 5 cổ đông lớn nắm giữ 52,77% vốn.

Trong số 5 cổ đông lớn nói trên, ông Nguyễn Xuân Thái và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh được biết đến là con trai và con gái của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank).


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

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